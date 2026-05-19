"На корточках" чи "на кортах": як українською назвати позу дітей, хуліганів та Венери Мілоської

Українці у побуті використовують русизм "на корточках", щоб описати специфічну позу, коли людина присідає, згинаючи коліна та спираючись ліктями для кращого балансу, зауважив блогер-мовознавець. У цій позі сидять діти, коли граються на вулиці, але власний відповідник є навіть у злочинців — це фраза "на кортах". Які правильно назвати позу, у якій зручно сидіти на відпочинку та на природі?

Блогер, мовознавець та музикант Рамі Аль Шаєр опублікував у соцмережі TikTok хвилинне відео, присвячене фразі "на кортах", розповіли на порталі "24 канал". На відео чоловік показав позу, яку має на увазі, та зауважив, що українці вживають відповідник "на картанах", але це не правильно. З'ясувалось, що правильно говорити "сиджу навпочіпки". На думку блогера-мовознавця, це звучить набагато "елегантніше", ніж русизм, який використовують українці.

Рамі Аль Шаєр пояснив, що вказана поза популярна у "вуличної буржуазії й хуліганських осередків", але навіть цій верстві суспільства не потрібний "чужинський вислів".

"Замість вульгарного "на корточках" правильно казати навпочіпки, тобто присісти навпочіпки", — сказав він.

У матеріалі "24 каналу" уточнили, що відповідь можна також відшукати в онлайн-словнику "Горох". Словник чітко вказує, що українці повинні говорити "навпочіпки", але є ще один варіант, який вживав Іван Франко, — "напочіпки". Наголос — на літеру "о". Крім того, уточнюється, що ідеться про позу, коли людина сидить, "тримаючись на пальцях ніг".

Як сказати українською — словник про позу "напочіпки"

Ще один наочний приклад пози "навпочіпки" — це скульптура "Венера навпочіпки", ідеться у статті. Витвір мистецтва демонструється у Британському музеї. Скульптор — італійський митець П'єтро Баццанті, а робота називається "Венера що причаїлася" (Crouching Venus).

Як сказати українською — приклад пози "напочіпки"

Відео мовознавця Рамі Аль Шаєра отримало у TikTok понад 2 тис. вподобайок та майже 200 коментарів. Серед іншого, люди намагались відповісти на останнє питання блогера, який цікавився, як сказати українською "на носочках" або власний варіант "на корточках". Серед версій — жартівливий варіант "на цирлах" та помилковий "навприсядки". Тим часом блогер розповів про ще один усталений вираз-русизм — "на четвереньках". Шаєр пояснив, що український відповідник — це "навкарачки".

Зазначимо, медіа писали про те, як сказати українською "наволочка" та "підодіяльник". Як пояснив кандидат філологічних наук КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Данильчук, "наволочка" — українське слово, але допустимі також синоніми "пошивка", "напірник", "насипка". При цьому говорити "підодіяльник" не правильно: слід використовувати слово "підковдра".

Нагадуємо, у лютому Фокус зібрав кілька українських слів, до яких важко відшукати однослівний російський відповідник.