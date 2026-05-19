"На корточках" или "на кортах": как по-украински назвать позу детей, хулиганов и Венеры Милосской

Украинцы в быту используют русизм "на корточках", чтобы описать специфическую позу, когда человек приседает, сгибая колени и опираясь локтями для лучшего баланса, отметил блогер-языковед. В этой позе сидят дети, когда играют на улице, но свой вариант есть даже у преступников — это фраза "на кортах". Как правильно назвать позу, в которой удобно сидеть на отдыхе и на природе?

Блогер, языковед и музыкант Рами Аль Шаер опубликовал в соцсети TikTok минутное видео, посвященное фразе "на корточках", рассказали на портале "24 канал". На видео мужчина показал позу, которую имеет в виду, и заметил, что украинцы употребляют соответствие "на картанах", но это не правильно. Выяснилось, что правильно говорить "сиджу навпочіпки". По мнению блогера-языковеда, это звучит гораздо "элегантнее", чем русизм, который используют украинцы.

Рами Аль Шаер объяснил, что указанная поза популярна у "уличной буржуазии и хулиганских ячеек", но даже этому слою общества не нужно "чужое выражение".

"Вместо вульгарного "на корточках" правильно говорить "навпочіпки", то есть присесть на корточки", — сказал он.

В материале "24 канала" уточнили, что ответ можно также отыскать в онлайн-словаре "Горох". Словарь четко указывает, что украинцы должны говорить "навпочіпки", но есть еще один вариант, который употреблял Иван Франко, — "напочіпки". Ударение — на букву "о". Кроме того, уточняется, что речь идет о позе, когда человек сидит, "держась на пальцах ног".

Фото: Скриншот

Еще один наглядный пример позы "навпочіпки" — это скульптура "Венера навпочіпки", говорится в статье. Произведение искусства демонстрируется в Британском музее. Скульптор — итальянский художник Пьетро Баццанти, а работа называется "Притаившаяся Венера" (Crouching Venus).

Как сказать на украинском — пример позы "навпочіпки" Венера Милосская

Видео языковеда Рами Аль Шаера получило в TikTok более 2 тыс. лайков и почти 200 комментариев. Среди прочего, люди пытались ответить на последний вопрос блогера, который интересовался, как сказать на украинском "на носочках" или собственный вариант "на корточках". Среди версий — шуточный вариант "на цирлах" и ошибочный "навприсядки". Между тем блогер рассказал о еще одном устоявшемся выражении-русизме — "на четвереньках". Шаер объяснил, что украинский аналог — это "навкарачки".

Отметим, медиа писали о том, как сказать на украинском "наволочка" и "підодіяльник". Как пояснил кандидат филологических наук КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук, "наволочка" — украинское слово, но допустимы также синонимы "пошивка", "напірник", "насипка". При этом говорить "підодіяльник" не правильно: следует использовать слово "підковдра".

