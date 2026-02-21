"Горілиць, обіруч, шахівниця": какие украинские слова точно не переведешь на русский язык

Некоторые слова в украинском языке остаются загадкой даже для носителей языка. Подобная лексика глубоко укоренена в культуре, поэтому переводчикам приходится изощряться, чтобы передать ее значение

В субботу, 21 февраля, отмечаем Международный день родного языка. Чтобы обогатить свой словарный запас, а также проверить знания, Фокус предлагает список слов, которые невозможно перевести буквально на другой язык, в частности на русский.

"Лексика любого языка — и украинский не исключение — содержит определенную часть слов, которые не имеют точных соответствий в других языках. Такую лексику называют безэквивалентной. Обычно это касается названий понятий, специфических для культуры, быта, образа жизни народа, его национального менталитета, — объясняет кандидат филологических наук, доцент кафедры языка медиа КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Данильчук.

Например, это касается лексем для обозначения блюд национальной кухни (бануш, будз, мантулы, тетеря, шпагатовка), предметов традиционной одежды (жупан, очіпок, плахта, чемерка), элементов народной архитектуры и повседневного быта (ґражда, кабиця, куманець, носатка), орудий и атрибутов традиционных ремесел (ґабелок, ґнип, заполоч, карда) и т.п. Сюда же входят и историзмы: ґолдувати, охочекомонний, шеляг и т.д. К безэквивалентной лексике относятся также и некоторые уменьшенно-ласкательные формы вроде школярик, ру́ці, спатоньки, отакечки, тутоньки.

21 февраля отмечаем Международный день родного языка Фото: Rahime Gül

"Вместе с тем, переводя украинские тексты на русский, можем легко убедиться, что многие слова нашего языка вне названных выше групп так же не имеют точных однословных соответствий в русском языке. Одни украинские по объему обозначаемых понятий шире семантически ближайших русских (например, художник — это и художник, и мастер, и вообще деятель/мастер искусства; словом "часопис" обозначаем не только журнал, но и газету или любое периодическое издание). Другие, наоборот, более узкие: так, украинские глаголы любити и кохати в целом синонимичны, однако вторым далеко не во всех случаях можно перевести русское любить. Наличие таких лексических единиц, так называемых фальшивых друзей переводчика, в тексте очень часто становится одним из источников пресловутых "трудностей перевода" и потенциальных ошибок или смысловых неточностей", — объясняет Дмитрий Васильевич.

По его словам, многие понятия, которые на русском обозначают через словосочетания, в нашем языке имеют однословные названия, что может объясняться и особенностями украинского словообразования — державотворення (рус. образование/создание государства, государственное строительство), горилиць, долілиць (соответственно лицом вверх, лицом вниз).

Некоторые слова в украинском языке остаются загадкой даже для носителей языка Фото: Unsplash

"Однако наиболее интересной здесь представляется возможная роль языково-ментальных, мировоззренческих факторов, например в случае лексемы шануватися — ее невозможно точно перевести на русский одним словом или даже рядом слов. Этот глагол в украинско-русских словарях передают так: "вести себя хорошо/как следует; держать себя с достоинством; сохранять свое достоинство; (о детях) быть послушным, не шалить; заботиться о себе, о своем здоровье, беречь себя". Очевидно, что здесь речь идет об определенном целостном понятии, специфическом для языковой картины мира украинцев и неприсущем — по крайней мере, в таком виде — русской ментальности (особенно это заметно на примере нашего традиционного возгласа-пожелания Шануйтеся!, Шануймося!)", — добавляет языковед.

Вот еще несколько примеров украинских слов, которые не имеют точных однословных соответствий в русском языке:

ви́рій, и́рій (рос. теплые края)

гу́цати (рос. подбрасывать на руках или на коленях (ребенка и т. п.); подбрасывать во время движения,заставляя подскакивать)

загро́жений (рос. находящийся под угрозой)

залізни́ця (рос. железная дорога)

зарі́нок (рос. пологий берег реки, покрытый галькой; ровное место возле реки, поросшее травой)

за́шпори (рос. острая боль от мороза/холода в пальцах рук или ног)

зелепу́га (рос. недозрелый плод, зеленые вишни, черешни, сливы и т. п.)

каганцюва́ти (рос. светить/освещать плошкой, свечой; сидеть при плохом освещении; перен. нести людям знания, быть учителем)

книга́рня (рос. книжный магазин)

кородли́вий (рос. чувствительный к боли)

нівро́ку (рос. ничего себе, нечего сказать; не сглазить бы)

оба́біч, о́біч (рос. по обе стороны)

обі́руч (рос. обеими руками)

осві́дчуватися (рос. признаваться в любви; делать предложение (женщине вступить в брак))

па́люх (рос. большой палец руки)

поставкува́ти (рос. стоять без дела; идти часто останавливаясь), зх.-укр.

потебня́ (рос. крыло седла, кожаная лопасть по бокам седла)

причі́лок (рос. боковая часть крыши или всего здания)

ра́тиця (рос. парное копыто)

середмі́стя (рос. центр города)

чу́кати (рос. подбрасывать ребенка, забавляя его)

шахівни́ця (рос. шахматная доска).

