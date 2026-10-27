Древние дома с секретом: чем живет уникальный остров в Греции, который скрывают от массового туризма

Греческий остров Кеа известен туристам и отдыхающим не только как идеальное место для восстановления сил. На этом клочке земли в море сохранилась уникальная архитектура, возраст которой превышает 3500 лет.

В последние годы острова Килкады (к которым относится Кеа) становятся всё более популярными среди туристов, желающих отправиться в походы и полюбоваться местными археологическими памятниками и архитектурой. Об этом пишет издание Euronews.

"Мы видим узкие улочки, арки и каменные здания, а также краски на стенах. На самом деле, Кеа всегда был ярким местом. Во время режима Метаксаса (1936–1940) были введены белый и синий цвета, причем белый — преимущественно из соображений гигиены", — сказала местная политик Рена Велиссаропулу.

Город Иулида — столица острова и один из четырёх исторических городов. Это — единственный город, расположенный в глубине суши, который когда-то был торговым центром Кеа. Архитектура Иулиды отличается от типичных стилей тем, что включает элементы городского и неоклассического зодчества.

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На Кеа проживает около 2 500 постоянных жителей, и, несмотря на рост туризма, остров сумел сохранить свой традиционный облик. Его уникальная архитектурная самобытность также связана с характерным типом породы, встречающейся на острове.

"Также был милтос — вид камня, который добывали в пещерных ямах уникальной пещеры в районе Отция. Этот камень имеет серовато-красный оттенок, похожий на тот, что мы видим в Кноссе, и раньше его экспортировали в Афины", — сказала г-жа Велиссаропулу.

Покидая Иулиду и поднимаясь на холмы острова, вы также увидите ряд традиционных каменных построек. Большинство из них незаселены, а некоторые — претерпели незначительные изменения, другие были переоборудованы под туристическое жилье. Их сохранение имеет жизненно важное значение для сохранения культурного наследия и истории Кеа.

Раньше на острове было 11 водяных мельниц времён османского владычества. Из них одна сейчас используется как жилой дом, а другая предназначена исключительно для посетителей острова. Они оставались в эксплуатации до Второй мировой войны, а к 1980-м годам были постепенно заброшены.

"Технологии значительно продвинулись вперёд. Молодёжь и дети, которые рождаются сегодня, не имеют представления о том, какой была жизнь в прошлом. Поэтому мы стараемся приобщить молодёжь к традициям, чтобы они знали, что мы унаследовали. Даже если мы больше не будем их использовать, важно сохранить хотя бы одну из них "живой", — сказал бывший авиатор и пенсионер Михаэль Саввас, который считает своим долгом сохранять историю острова живой.

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