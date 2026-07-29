Мужчина потратил $13 тысяч, чтобы построить деревню на своем земельном участке (фото)

Житель побережья Боденского озера в Швейцарии превратил свой огород в настоящий тематический парк в миниатюре. Гости обожают фотографироваться там и выдавать снимки за отпуск.

48-летний блогер Майкл Шеррер более года создавал уголок солнечной Греции прямо у порога собственного дома. Теперь его родные в шутку обманывают друзей, мол, уехали в отпуск.

На участке площадью около 23 квадратных метров возникло крошечное поселение с брусчаткой, синими ставнями и собственным лодочкой — всё выполнено в фирменной бело-голубой гамме, которую так любят на островах Эгейского моря. Только эта часть проекта обошлась в $13 тысяч.

Майкл Шеррер демонстрирует свое произведение Фото: SWNS

Реализовать этот замысел было нелегко: строительство постоянно затягивалось из-за непогоды и швейцарской бюрократии, связанной с получением разрешений. По словам Майкла, приходилось не раз делать перерывы — то из-за погоды, то из-за согласования документов.

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Зарождение идеи

По словам хозяина, идея создания греческого уголка выросла из предыдущего проекта — сказочного переулка, который дался семье нелегко. По сравнению с ним бело-голубая эстетика оказалась простой в реализации и в то же время эффектной, поэтому выбор пал именно на нее.

Строительство постоянно затягивалось из-за непогоды и швейцарской бюрократии, связанной с получением разрешений Фото: SWNS

"Хотелось иметь место, где можно было бы посидеть и пообщаться с клиентами прямо в нашем парке", — рассказал Майкл в интервью The Sun. По его словам, весь тематический парк вообще возник из банального желания семьи что-то сажать и строить своими руками.

Как будто оказался на отдыхе

Бар специально расположили так, чтобы гость полностью погрузился в атмосферу маленькой деревни. По словам Майкла, эффект действительно работает: стоит зайти туда летом, как возникает ощущение, будто ты оказался в другом месте.

Бар специально расположили так, чтобы гость погружался в атмосферу деревни Фото: SWNS

Иллюзия получилась настолько удачной, что родные и друзья Майкла с успехом вводят в заблуждение окружающих. Посетители бара обожают фотографироваться там и выдавать снимки за отпуск. Сестра хозяина как-то провернула этот трюк с коллегами по работе — и после выходных сразу шестеро сотрудников подошли расспрашивать, как прошел её отдых.

Работает уже 4 года

Мужчина работает над своим мини-парком уже более четырёх лет и не собирается останавливаться. Во дворе уже появился японский сад с камнями и кленами, а в планах — рыбацкая деревня и полноценная гостевая комната. Не исключено и появление пиратского корабля.

"А может быть, я сделаю совершенно неожиданный поворот и вместо этого воссоздам дом из сериала „Друзья“ — кто знает", — в шутку добавил Майкл.

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