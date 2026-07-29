Чоловік витратив $13 тисяч, щоб побудувати село на своїй земельній ділянці (фото)

Мешканець берегів Боденського озера у Швейцарії перетворив власний город на справжній тематичний парк у мініатюрі. Гості обожнюють фотографуватися там і видавати знімки за відпустку.

48-річний блогер Майкл Шеррер понад рік зводив куточок сонячної Греції просто за порогом власного будинку. Тепер його рідні жартома дурять друзів, мовляв, поїхали у відпустку.

На ділянці площею близько 23 квадратних метри виросло крихітне поселення з бруківкою, синіми віконницями та власним барчиком – усе витримано у фірмовій біло-блакитній гамі, яку так люблять острови Егейського моря. Сама лише ця частина проєкту забрала 13 тисяч доларів.

Майкл Шеррер показує свій витвір Фото: SWNS

Легко цей задум не дався: будівництво постійно буксувало через негоду та швейцарську бюрократію з дозволами. За словами Майкла, довелося не раз брати паузу – то через погоду, то через погодження документів.

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Народження ідеї

За словами господаря, задум грецького куточка виріс із попередньої роботи – казкового провулку, який дався родині нелегко. Порівняно з ним біло-блакитна естетика виявилася простою у виконанні і водночас ефектною, тож вибір упав саме на неї.

Будівництво постійно буксувало через негоду та швейцарську бюрократію з дозволами Фото: SWNS

"Хотілося мати місце, де можна посидіти й поспілкуватися з клієнтами прямо в нашому парку", – розповів Майкл у коментарі The Sun. За його словами, увесь тематичний парк узагалі виріс із банального бажання родини щось садити й будувати власними руками.

Ніби опинився на відпочинку

Бар навмисно розташували так, щоб гість повністю занурювався в атмосферу маленького села. За словами Майкла, ефект справді працює: варто зайти туди влітку, як виникає відчуття перенесення в інше місце.

Бар навмисно розташували так, щоб гість занурювався в атмосферу села Фото: SWNS

Ілюзія вдалася настільки, що рідні та друзі Майкла успішно морочать голову оточенню. Гості бару обожнюють фотографуватися там і видавати знімки за відпустку. Сестра господаря якось провернула цей трюк із колегами по роботі – і після вихідних одразу шестеро співробітників підходили розпитати, як минув її відпочинок.

Працює вже 4 роки

Над своїм мініпарком чоловік працює вже понад чотири роки, і зупинятися не збирається. На подвір'ї вже з'явився японський сад із камінням і кленами, а в планах – рибальське село та повноцінна гостьова кімната. Не виключено й появу піратського корабля.

"А можливо, зроблю зовсім несподіваний поворот і відтворю натомість будинок із серіалу "Друзі" – хто знає", – жартома додав Майкл.

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