Подалі від цивілізації: українець живе без людей в Карпатах – що він там робить (фото, відео)

Родина з гуцульського села Прислип показує світові, як виглядає автентичне життя поза цивілізацією у високогір'ї Карпат. Батько Іван та донька Вікторія фільмують свій побут в горах – від випікання хліба в дров'яній печі до приготування вечері на відкритому вогні.

Як пояснюють автори, головна ідея YouTube-каналу Village lifestyle – зафіксувати важливі моменти з життя сім'ї в гірському селі, щоб залишити цю пам'ять наступним поколінням.

У відео немає постановки чи спецефектів: глядачі бачать неймовірну природу, краєвиди, життя без міської метушні та реальну, часом важку, сільську рутину.

Один день із життя Івана

В одному з роликів, поки донька Вікторія на роботі, батько готує їжу, а потім береться за домашні справи. Він доглядає тварин і займається господарством.

Іван любить готувати Фото: YouTube

Сімейство живе подалі від цивілізації й використовує здебільшого натуральні продукти, готуючи страви, приготовані у справжній сільській дров'яній печі. Батько й донька разом прибирають подвір'я, а також часто готують вечерю на відкритому повітрі – картопляне пюре та інші традиційні страви.

Відео дня

Іван щасливий жити подалі від цивілізації Фото: YouTube

За словами авторів, попри тяжку фізичну роботу, таке життя за містом серед гірської природи приносить справжнє задоволення.

Що пишуть люди

Глядачі у коментарях в захваті від побаченого.

"А який же в тебе татко файний – домовитий, все робить, все вміє!" – пише одна з учасниць обговорення.

Інша жінка пригадала своє дитинство: "Гарне відео, воно нагадало мені, як я була маленькою, моя бабуся теж готувала на вогні".

"Нехай Бог благословить цю сім'ю", – бажає авторам ролику інший користувач.

Формат каналу Village lifestyle став популярним не просто так – глядачів дедалі більше приваблює саме те, чого бракує у містах: тиша, повільний ритм і відчутний зв'язок із природою.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Карпатах виявили будинок віком 111 років, час у якому ніби зупинився. Хату зведено з букових колод – деревина й досі не втратила міцності та чудово утримує тепло, тому всередині завжди затишно й тепло.

Пара – колишня модель Лілія з чоловіком Євгеном – у 2020 році придбала стару оселю поблизу Самбора на Львівщині. Будинок обійшовся їм у суму, приблизно рівну вартості вживаного авто, і з того часу подружжя власними руками відновлює його.

А ще один чоловік оселився у покинутій хаті неподалік Чорнобиля, де, за його словами, електроенергії вистачає без обмежень. Житло виявилося доволі просторим і облаштованим практично всім необхідним для повноцінного побуту.