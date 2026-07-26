Вдали от цивилизации: украинец живет без людей в Карпатах — чем он там занимается (фото, видео)

Семья из гуцульского села Прислип показывает миру, как выглядит аутентичная жизнь вдали от цивилизации в высокогорье Карпат. Отец Иван и дочь Виктория снимают на камеру свою повседневную жизнь в горах — от выпечки хлеба в дровяной печи до приготовления ужина на открытом огне.

Как объясняют авторы, главная идея YouTube-канала Village lifestyle — запечатлеть важные моменты из жизни семьи в горной деревне, чтобы передать эти воспоминания следующим поколениям.

В видео нет постановок и спецэффектов: зрители видят невероятную природу, пейзажи, жизнь вдали от городской суеты и настоящую, порой нелегкую, сельскую рутину.

Один день из жизни Ивана

В одном из роликов, пока дочь Виктория на работе, отец готовит еду, а затем приступает к домашним делам. Он ухаживает за животными и занимается хозяйством.

Иван любит готовить Фото: YouTube

Семья живёт вдали от цивилизации и в основном использует натуральные продукты, готовя блюда в настоящей деревенской дровяной печи. Отец и дочь вместе убирают двор, а также часто готовят ужин на открытом воздухе — картофельное пюре и другие традиционные блюда.

Відео дня

Иван счастлив жить вдали от цивилизации Фото: YouTube

По словам авторов, несмотря на тяжёлый физический труд, такая жизнь за городом среди горной природы доставляет истинное удовольствие.

Что пишут люди

Зрители в комментариях в восторге от увиденного.

"А какой у тебя классный папа — находчивый, всё делает, всё умеет!" — пишет одна из участниц обсуждения.

Другая женщина вспомнила своё детство: "Хорошее видео, оно напомнило мне, как я была маленькой, моя бабушка тоже готовила на огне".

"Пусть Бог благословит эту семью", — желает авторам ролика другой пользователь.

Формат канала Village lifestyle стал популярным не просто так — зрителей всё больше привлекает именно то, чего не хватает в городах: тишина, неспешный ритм и ощутимая связь с природой.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Карпатах обнаружили дом возрастом 111 лет, в котором время словно остановилось. Хижина построена из буковых бревен — древесина до сих пор не утратила прочности и прекрасно удерживает тепло, поэтому внутри всегда уютно и тепло.

Супружеская пара — бывшая модель Лилия с мужем Евгением — в 2020 году приобрела старинный дом недалеко от Самбора во Львовской области. Дом обошёлся им в сумму, примерно равную стоимости подержанного автомобиля, и с тех пор супруги своими руками восстанавливают его.

А ещё один мужчина поселился в заброшенном доме недалеко от Чернобыля, где, по его словам, электроэнергии хватает без ограничений. Жильё оказалось довольно просторным и оборудованным практически всем необходимым для полноценной жизни.