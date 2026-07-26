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Вдали от цивилизации: украинец живет без людей в Карпатах — чем он там занимается (фото, видео)

Мужчина живёт в Карпатах и показывает свою повседневную жизнь
Иван живет в одиночестве посреди Карпат | Фото: YouTube

Семья из гуцульского села Прислип показывает миру, как выглядит аутентичная жизнь вдали от цивилизации в высокогорье Карпат. Отец Иван и дочь Виктория снимают на камеру свою повседневную жизнь в горах — от выпечки хлеба в дровяной печи до приготовления ужина на открытом огне.

Как объясняют авторы, главная идея YouTube-канала Village lifestyle — запечатлеть важные моменты из жизни семьи в горной деревне, чтобы передать эти воспоминания следующим поколениям.

В видео нет постановок и спецэффектов: зрители видят невероятную природу, пейзажи, жизнь вдали от городской суеты и настоящую, порой нелегкую, сельскую рутину.

Один день из жизни Ивана

В одном из роликов, пока дочь Виктория на работе, отец готовит еду, а затем приступает к домашним делам. Он ухаживает за животными и занимается хозяйством.

Мужчина живет в Карпатах и показывает свою повседневную жизнь в деревне
Иван любит готовить
Фото: YouTube

Семья живёт вдали от цивилизации и в основном использует натуральные продукты, готовя блюда в настоящей деревенской дровяной печи. Отец и дочь вместе убирают двор, а также часто готовят ужин на открытом воздухе — картофельное пюре и другие традиционные блюда.

Відео дня
Мужчина живет в Карпатах и показывает свою повседневную жизнь в деревне
Иван счастлив жить вдали от цивилизации
Фото: YouTube

По словам авторов, несмотря на тяжёлый физический труд, такая жизнь за городом среди горной природы доставляет истинное удовольствие.

Что пишут люди

Зрители в комментариях в восторге от увиденного.

  • "А какой у тебя классный папа — находчивый, всё делает, всё умеет!" — пишет одна из участниц обсуждения.
  • Другая женщина вспомнила своё детство: "Хорошее видео, оно напомнило мне, как я была маленькой, моя бабушка тоже готовила на огне".
  • "Пусть Бог благословит эту семью", — желает авторам ролика другой пользователь.

Формат канала Village lifestyle стал популярным не просто так — зрителей всё больше привлекает именно то, чего не хватает в городах: тишина, неспешный ритм и ощутимая связь с природой.

Еще больше интересных историй

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