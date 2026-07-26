Переселенка купила занедбану віллу в Італії за 18 тис. євро: погляньте, що там зараз (фото)

Переселенка Настя Чак розповіла підписникам, як просувається ремонт заміського будинку, який вона придбала разом з чоловіком півроку тому. За цей час пара встигла оновити спальню, розпочати роботу над кухнею та облаштувати басейн у саду.

За словами господині, життя в селі подобається їй дедалі більше. Детальніше про їхню історію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Ще на старті блогерка наголошувала, що стан будівлі на момент купівлі залишав бажати кращого. "Ремонту було дуже багато, але головне, що він повністю житловий, там можна було прописатися, а ще ми його купили повністю з меблями", – розповіла Настя, пояснюючи, чому попри всі недоліки рішення про купівлю виявилося вдалим.

Головне досягнення

Головним досягненням останніх місяців стало завершення ремонту в спальні. Стіни тепер бездоганно чисті, а стеля, яка раніше мала неприємний рудуватий відтінок, засяяла білизною.

Відео дня

Спальня після ремонту Фото: Instagram

Окрему увагу господиня приділила старовинним меблям – їх ретельно відмили, і тепер вони активно використовуються за призначенням.

"Це моя найкраща спальня, тому що стиль, меблі, атмосфера в цій кімнаті – оцей затишок. Тут так приємно перебувати", – ділиться враженнями блогерка, пояснюючи, чому саме ця частина будинку стала для неї особливою.

На черзі – кухня

Наразі подружжя взялося за реставрацію кухні: зі стін уже зняли стару штукатурку, приміщення готують під встановлення кухонного гарнітуру. Найближчим часом пара планує вирушити за покупкою меблів для цієї кімнати.

Літо цього року видалося спекотним – щодня термометр показує близько +35 градусів. Щоб хоч якось рятуватися від пекла, у саду встановили басейн, де сім'я тепер і проводить більшість вільного часу.

Мінімалістична кухня Фото: Instagram

Попри спеку, класичні сімейні сніданки на свіжому повітрі залишилися незмінними. Блогерка зауважує, що чимало людей з часом відмовляються від подібних ритуалів у саду, однак у їхній родині все навпаки.

"Я чула, що багато хто романтизує сніданки у своєму саду, а насправді з часом така традиція йде. Але скажу за нас – ми не закинули цю традицію, снідаємо все ще хлібом з маслом, на вулиці, зранку. Хліб, до речі, чоловік випікає сам, тому наші сніданки від цього ще смачніші", – зізнається вона.

У саду вже дозріли ягоди, і врожай продовжує наливатися соком, а от сезон зеленого горошку добіг кінця. Несподіваним сюрпризом стали вирощені подружжям помідори незвичного бузкового кольору – за словами блогерки, вони доволі кумедні на вигляд.

"Обожнюємо тишу"

Підводячи підсумки, Чак зізнається: життя в селі подобається їй дедалі сильніше. "Певно, тому що є поїздки кудись, і оцей баланс села та поїздок він не порушується. Ну і плюс ми як два інтроверти обожнюємо тишу", – пояснює блогерка причину свого нового захоплення сільським побутом.

Подружжя активно займається ремонтом Фото: Instagram

Головна ж дилема, яка турбує подружжя просто зараз, – з якого боку розмістити кухонний гарнітур.

"Позаяк у нас є два варіанти, і саме приміщення для кухні невелике, тому потрібно вибрати все точно, щоб вистачило місця, вистачило шафок, і ми цим реально заклопотані", – зізнається господиня, описуючи головну проблему найближчих тижнів.

Наостанок Настя нагадала, що детальніше про перебіг ремонту та життя в новому будинку можна дізнатися з відео, які вона публікує на своєму YouTube-каналі.

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