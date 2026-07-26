Переселенка купила заброшенную виллу в Италии за 18 тыс. евро: посмотрите, что там сейчас (фото)

Переселенка Настя Чак рассказала подписчикам, как продвигается ремонт загородного дома, который она приобрела вместе с мужем полгода назад. За это время пара успела обновить спальню, приступить к работе над кухней и обустроить бассейн в саду.

По словам хозяйки, жизнь в деревне нравится ей всё больше и больше. Подробнее об их истории — читайте в материале Фокуса.

Еще в самом начале блогерша отмечала, что состояние здания на момент покупки оставляло желать лучшего. "Ремонта пришлось сделать очень много, но главное, что дом полностью пригоден для проживания, там можно было прописаться, да и мы купили его полностью с мебелью", — рассказала Настя, объясняя, почему, несмотря на все недостатки, решение о покупке оказалось удачным.

Главное достижение

Главным достижением последних месяцев стало завершение ремонта в спальне. Стены теперь безупречно чистые, а потолок, который раньше имел неприятный рыжеватый оттенок, засиял белизной.

Відео дня

Спальня после ремонта Фото: Instagram

Особое внимание хозяйка уделила старинной мебели — её тщательно отмыли, и теперь она активно используется по назначению.

"Это моя самая любимая спальня, потому что стиль, мебель, атмосфера в этой комнате — вот такой уют. Здесь так приятно находиться", — делится впечатлениями блогерша, объясняя, почему именно эта часть дома стала для неё особенной.

Следующая на очереди — кухня

Сейчас супруги приступили к ремонту кухни: со стен уже сняли старую штукатурку, помещение готовят к установке кухонного гарнитура. В ближайшее время пара планирует отправиться за покупкой мебели для этой комнаты.

Лето в этом году выдалось жарким — каждый день термометр показывает около +35 градусов. Чтобы хоть как-то спастись от этой жары, в саду установили бассейн, где семья теперь и проводит большую часть свободного времени.

Кухня в стиле минимализм Фото: Instagram

Несмотря на жару, традиционные семейные завтраки на свежем воздухе остались прежними. Блогерша отмечает, что многие со временем отказываются от подобных ритуалов в саду, однако в их семье всё наоборот.

"Я слышала, что многие романтизируют завтраки в своём саду, а на самом деле со временем такая традиция уходит в прошлое. Но скажу за нас — мы не отказались от этой традиции, по-прежнему завтракаем хлебом с маслом на улице утром. Хлеб, кстати, муж выпекает сам, поэтому наши завтраки от этого становятся ещё вкуснее", – признается она.

В саду ягоды уже созрели, и урожай продолжает наполняться соком, а вот сезон зеленого горошка подошел к концу. Неожиданным сюрпризом стали выращенные супругами помидоры необычного сиреневого цвета — по словам блогерши, они выглядят довольно забавно.

"Мы обожаем тишину"

Подводя итоги, Чак признается: жизнь в деревне нравится ей всё больше и больше. "Наверное, потому что бывают поездки куда-нибудь, и этот баланс между деревней и поездками не нарушается. Ну и к тому же мы, как два интроверта, обожаем тишину", – объясняет блогер причину своего нового увлечения сельской жизнью.

Супруги активно занимаются ремонтом Фото: Instagram

Главная же дилемма, которая беспокоит супругов прямо сейчас, — с какой стороны поставить кухонный гарнитур.

"Поскольку у нас есть два варианта, а само помещение для кухни небольшое, поэтому нужно всё точно подобрать, чтобы хватило места, хватило шкафчиков, и это нас действительно беспокоит", – признается хозяйка, описывая главную проблему ближайших недель.

В заключение Настя напомнила, что подробнее о ходе ремонта и жизни в новом доме можно узнать из видео, которые она публикует на своём YouTube-канале.

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