Українка знайшла острів у Греції, де відпочити дешевше, ніж в Одесі (фото)

Блогерка та інфлюенсерка Анна Литвиненко розповіла про цікаву локацію в Греції, де можна відпочити навіть дешевше, ніж в Одесі. Про всі переваги цієї місцини вона детально розповіла в соціальних мережах.

Анна порекомендувала відвідати острів Егіна. Там дуже красива природа, тихо, затишно, безплатні пляжі, а також відносно бюджетно. Серед основних переваг — на курорті не так багато туристів. Чому туди варто полетіти, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Карта острова Егіна

"Я у шоці! Знайшла острів у Греції, дешевший за Одесу і не забитий туристами. По-перше, там дуже доступне житло, ось приклади на п'ять ночей на двох людей. Майже скрізь — власна кухні, тож можна зекономити на харчування", — розповідає дівчина.

Недороге житло

Судячи з пропозицій, можна знайти варіанти житла для двох за 10-13 тисяч гривень. Однак ціни залежать від класу готелю та сезонності. Очевидно, що в розпал літа вартість буде зростати.

На острові відносно недороге житло

"Це острів Егіна, який ще називають островом фісташок. Там багато безкоштовних пляжів та визначник місць, серед яких дуже гарний монастир Ніктарія Егінського. Це грецький святий, які заснував монастир і його шанують у всьому світі", — зазначає блогерка.

Як доїхати?

Добратися до острова Егіна можна літаком — спершу треба прямувати до Афін, далі їхати в порт Пірей, після чого пересісти на паром, що відправляється до острова. Коштує 10 євро. На дорогу потрібно відвести приблизно 1-1,5 год.

Монастир Ніктарія Егінського

Глядачка Моня у коментарях під відео Анни дала пораду: "З цього острову можна на човні доплити до безлюдного острова Моні, де замість голубів по берегу розгулюють павичі та живе багато оленів. Там є пляж та бар, принаймні так там було у 2019 році. Дуже мальовниче місце".

Анна Литвиненко на відпочинку

"Але добратись до нього дорожче, ніж об'їхати всю Україну", — зауважила наступна користувачка. Авторка відео відповіла: "Ну десь 6-7 тисяч треба буде на дорогу".

