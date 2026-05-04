Украинка нашла остров в Греции, где отдохнуть дешевле, чем в Одессе (фото)

Блогерша и инфлюенсерша Анна Литвиненко рассказала об интересной локации в Греции, где можно отдохнуть даже дешевле, чем в Одессе. Обо всех преимуществах этого места она подробно рассказала в социальных сетях.

Анна порекомендовала посетить остров Эгина. Там очень красивая природа, тихо, уютно, бесплатные пляжи, а также относительно бюджетно. Среди основных преимуществ — на курорте не так много туристов. Почему туда стоит полететь, — узнавайте в материале Фокуса.

Карта острова Эгина

"Я в шоке! Нашла остров в Греции, дешевле Одессы и не забитый туристами. Во-первых, там очень доступное жилье, вот примеры на пять ночей на двух человек. Почти везде — собственная кухни, поэтому можно сэкономить на питании", — рассказывает девушка.

Недорогое жилье

Судя по предложениям, можно найти варианты жилья для двоих за 10-13 тысяч гривен. Однако цены зависят от класса отеля и сезонности. Очевидно, что в разгар лета стоимость будет расти.

На острове относительно недорогое жилье

"Это остров Эгина, который еще называют островом фисташек. Там много бесплатных пляжей и достопримечательностей, среди которых очень красивый монастырь Никтария Эгинского. Это греческий святой, которые основал монастырь и его почитают во всем мире", — отмечает блогерша.

Как доехать?

Добраться до острова Эгина можно самолетом — сначала надо следовать в Афины, далее ехать в порт Пирей, после чего пересесть на паром, отправляющийся к острову. Он стоит 10 евро. На дорогу нужно отвести примерно 1-1,5 часа.

Монастырь Никтария Эгинского

Зрительница Моня в комментариях под видео Анны дала совет: "С этого острова можно на лодке доплыть до необитаемого острова Мони, где вместо голубей по берегу разгуливают павлины и живет много оленей. Там есть пляж и бар, по крайней мере так там было в 2019 году. Очень живописное место".

Анна Литвиненко на отдыхе

"Но добраться до него дороже, чем объехать всю Украину", — отметила следующая пользовательница. Автор видео ответила: "Ну где-то 6-7 тысяч надо будет на дорогу".

