Стародавні будинки з секретом: чим живе унікальний острів у Греції, який ховають від масового туризму
Грецький острів Кеа відомий туристам і відпочивальникам не тільки як ідеальне місце для відновлення сил. На цьому клаптику землі в морі існує унікальна архітектура, вік якої перевищує понад 3500 років.
Останніми роками острови Кілкади (до яких належать Кеа) стають дедалі популярнішими серед туристів, аби піти в походи та насолодитися місцевими археологічними пам'ятками та архітектурою. Про це пише видання Euronews.
"Ми бачимо вузькі вулички, арки та кам'яні будівлі, а також бачимо кольори на стінах. Насправді, Кеа завжди був яскравим місцем. Під час режиму Метаксаса (1936–1940) запровадили білий і синій кольори, а білий — переважно з міркувань гігієни", — сказала місцева політикиня Рена Веліссаропулу.
Місто Іуліда — столиця острова та одне з чотирьох історичних міст. Це — єдине місто, розташоване вглиб суші, яке колись було торговим центром Кеа. Архітектура Іуліди відрізняється від типових стилів тим, що включає елементи міського та неокласичного будівництва.
На Кеа проживає близько 2 500 постійних мешканців, і, незважаючи на зростання туризму, острів зумів зберегти свій традиційний характер. Його унікальна архітектурна ідентичність також пов'язана з характерним типом породи, що зустрічається на острові.
"Також був мілтос — вид каменю, який добували в печероподібних ямах виняткової печери в районі Отція. Цей колір має відтінок сірувато-червоного, схожий на той, що ми бачимо в Кноссі, і раніше цей камінь експортували до Афін", — сказала пані Веліссаропулу.
Покидаючи Іуліду і піднімаючись на пагорби острова, ви також зустрінете низку традиційних кам'яних будівель. Більшість із них незаселені, а деякі — зазнали незначних змін, інші були переобладнані під туристичне житло. Їх збереження є життєво важливим для збереження культурної спадщини та історії Кеа.
Раніше на острові було 11 водяних млинів часів османського панування. З них один зараз використовується як житловий будинок, а інший призначений виключно для відвідувачів острова. Вони залишалися в експлуатації до Другої світової війни, а до 1980-х років були поступово покинуті.
"Технології значно просунулися вперед. Молодь і діти, які народжуються сьогодні, не мають уявлення, яким було життя в минулому. Тому ми намагаємося наблизити молодь до традицій, щоб вони знали, що ми успадкували. Навіть якщо ми їх більше не будемо використовувати, важливо зберегти хоча б одного з них "живим", — сказав працівник авіації на пенсії та пенсіонер Міхаель Саввас, який вважає своїм обов'язком зберігати історію острова живою.
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