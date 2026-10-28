Музыкант Нил Янг подал в суд на Трампа: тот вновь нарушил авторские права, подробности (видео)

Ветеран рок-музыки Нил Янг подал иск на сумму 10 млн долларов против комитета по сбору средств, поддерживающего президента США Дональда Трампа. Музыкант утверждает, что его музыку используют без его разрешения.

По словам Янга, комитет нарушил авторские права на его культовую песню "Rockin' in the Free World", которую включили во время митинга Трампа в штате Огайо 12 октября. Об этом сообщает BBC.

В пятистраничном иске музыканта указано, что Трамп "лично знал, что для исполнения песни на митингах требуется лицензия", и что Янг "не предоставлял и не предоставил бы необходимую лицензию". Также отмечается, что песню исполняли "много раз на других митингах".

"В США музыка, используемая на предвыборных митингах, часто требует лицензии на публичное исполнение перед аудиторией, даже если предвыборный штаб уже приобрел легальную копию записи", — пишут журналисты.

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Сам музыкант решительно выступал против политики Трампа, а свою песню характеризует как "пронзительный гимн, противопоставляющий пустые обещания американской политической риторики суровым реалиям, с которыми сталкиваются бедные, бездомные и забытые". Янг говорит, что эта песня является "противоположностью всего, за что выступает Дональд Дж. Трамп".

Выступление Трампа в Янгстауне, штат Огайо, 12 октября, где звучала музыка Нила Янга

"Мне жаль, что дело дошло до этого, но деньги и транзакции — это то, что вы понимаете", — написал музыкант.

Журналисты пишут, что команда Трампа неоднократно нарушала авторские права при использовании музыки. Так, в 2020 году Янг уже подавал в суд на Комитет по переизбранию Трампа, и тогда дело было урегулировано во внесудебном порядке.

В настоящее время против действующего главы государства и Комитета поступило множество исков о нарушении авторских прав. Среди исполнителей, о которых известно, фигурировали такие имена, как The Rolling Stones, Рианна, Адель, REM и Принс.

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