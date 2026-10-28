Музикант Ніл Янг подав до суду на Трампа: той знову порушив авторські права, деталі (відео)

Ветеран рок-музики Ніл Янг подав позов на суму $10 млн проти комітету зі збору коштів, який підтримує президента США Дональда Трампа. Музикант говорить, що його музику використовують без його дозволу.

За словами Янга, комітет порушив авторські права на його культову пісню "Rockin' in the Free World", яку ввімкнули під час мітингу Трампа в штаті Огайо 12 жовтня. Про це пише BBC.

У позові музиканта на п'яти сторінках указано, Трамп "особисто знав, що для виконання пісні на мітингах потрібна ліцензія", і що Янг "не надавав і не надавав би необхідну ліцензію". Також зазначено, що пісню виконували "багато разів на інших мітингах".

"У США музика, що використовується на передвиборчих мітингах, часто потребує ліцензії на публічний виступ для її виконання перед аудиторією, навіть якщо кампанія вже придбала легальну копію запису", — пишуть журналісти.

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Сам музикант рішуче виступав проти політики Трампа, а свою пісню характеризує як "пекучий гімн, що протиставляє порожні обіцянки американської політичної риторики суворим реаліям, з якими стикаються бідні, бездомні та забуті". Янг каже, що ця пісня є "протилежністю всього, за що стоїть Дональд Дж. Трамп".

Виступ Трампа в Янгстауні, штат Огайо, 12 жовтня, де звучала музика Ніла Янга

"Мені шкода, що все дійшло до цього, але гроші та транзакції — це те, що ви розумієте", — написав музикант.

Журналісти пишуть, що команда Трампа неодноразово порушувала авторські права на кивористання музики. Так 2020 року Янг уже подавав до суду на Комітет з переобрання Трампа, і тоді справу залагодили в позасудовому порядку.

Наразі проти чинного глави держави та Комітету посипалися великі позови за порушення авторських прав. Серед виконавців, про яких відомо, звучали імена як The Rolling Stones, Ріанна, Адель, REM та Принс.

Раніше Фокус повідомляв про те, як гурт Metallica змусив Пентагон видалити рекламне відео. Культовий трек "Enter Sandman" лунав на фоні проморолика Пентагона, але роблема в тому, що гурт не давав дозволу на використання композиції.

Згодом стало відомо, що на власника ШІ подали до суду через використання музики. Позивачі вказують, що власник Claude незаконно використував сотні фрагментів спадщини Елвіса Преслі для навчання власних моделей.