"Общество мертвых поэтов" снова на сцене: как культовая история с Робином Уильямсом переживает возрождение

Оскароносная картина "Общество мёртвых поэтов" 1989 года с Робином Уильямсом в главной роли обрела вторую жизнь. Португальский театр Teatro da Trindade возродил эту историю на сцене, и теперь вынужден продолжать представления из-за огромного аншлага среди зрителей.

В самом театре говорят, что планировали показывать адаптированную версию истории по мотивам фильма с апреля по сентябрь, но из-за аншлага и интереса зрителей спектакль продлят вплоть до января 2027 года. Об этом пишет Euronews.

"Мы видим, как бабушки и дедушки приводят внуков, которые никогда не видели этот фильм, родителей, которые смотрели его со своими детьми, теперь приводят их, чтобы показать им это", — говорит режиссёр Элдер Гамбоа из Tenda Produções, который ставит спектакль в партнёрстве с Teatro da Trindade.

Журналисты пишут, что португальским актерам, в частности Диого Инфанте (исполняющему роль учителя Киттинга, которую на экране сыграл Робин Уильямс), приходится выкладываться на полную. Исполнитель этой роли говорит, что пытается справиться сразу с двумя задачами на сцене.

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Португальский актер Диогу Инфанте в роли Джона Китинга Фото: Euronews

"С одной стороны, это вызов, потому что мне приходится как-то справляться с воспоминаниями о незабываемом выступлении Робина Уильямса, но с другой — это огромное удовольствие, потому что это чрезвычайно хорошо написанный текст, который имеет большое значение сегодня и позволяет мне пять вечеров в неделю произносить слова, которые вдохновляют и мотивируют. Работать с этим молодым актерским составом действительно придает сил, так что это было удовольствием", — рассказывает Инфанте.

В настоящее время португальский театр продолжает ставить спектакль "Общество мертвых поэтов", а билеты на представления уже полностью распроданы до января 2027 года. По завершении выступлений в Лиссабоне Teatro da Trindade планирует провести большое турне по странам Европы.

"Общество мёртвых поэтов": культовый фильм о творчестве и поэзии

Фильм "Общество мёртвых поэтов" (Dead Poets Society) вышел на экраны в 1989 году и сразу стал сенсацией. В главной роли преподавателя Джона Китинга выступает актёр Робин Уильямс, который оказывается в одной из школ США 1950-х годов, где меняет представления и взгляды группы молодых учеников на литературу и творчество.

Трейлер к фильму "Общество мертвых поэтов" 1989 года

Из-за нестандартных методов преподавания Китинг вступает в конфликт с директором Ноланом. Также в фильме показаны конфликты молодых людей, их развитие как личностей, смерть одного из героев (его играет Роберт Шон Леонард), а также — одно из самых известных драматических завершений истории.

Фильм получил три "Оскара" в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура" и "Лучший оригинальный сценарий". Кроме того, картина получила награды BAFTA, "Сезар" и премию "Давид ди Донателло", а в настоящее время считается культовой классикой кинематографа, входя в топ-250 лучших фильмов за всю историю по версии IMDb.

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