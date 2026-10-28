"Спілка мертвих поетів" знову на сцені: як культова історія з Робіном Вільямсом переживає ренесанс

Оскароносна стрічка "Спілка мертвих поетів" 1989 року з Робіном Вільямсом у головній ролі отримала друге життя. Португальський театр Teatro da Trindade відродив історію на сцені, і тепер змушена продовжувати виступи через шалений аншлаг серед глядачів.

В самому театрі говорять, що планували показ адаптованої історії за фільмом з квітня до вересня, але через аншлаг та інтерес глядачів її продовжать аж до січня 2027 року. Про це пише Euronews.

"Ми бачимо, як бабусі й дідусі приводять онуків, які ніколи не бачили фільм, батьки, які дивилися фільм зі своїми дітьми, тепер приводять їх, щоб показати це", — каже режисер Елдер Гамбоа з Tenda Produções, який ставить п'єсу у партнерстві з Teatro da Trindade.

Журналісти пишуть, що португальським акторам, зокрема Діогу Інфанте (який грає вчителя Кіттінга — роль, яку на екрані виконав Робін Вільямс) доводиться викладатися на повну. Виконавець ролі говорить, що намагається впоратися одразу з двома місіями на сцені.

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Португальський актор Діогу Інфанте у ролі Джона Кітінга Фото: Euronews

"Це виклик, з одного боку, бо мені доводиться якось впоратися з пам'яттю про незабутній виступ Робіна Вільямса, але з іншого — це глибоке задоволення, бо це надзвичайно добре написаний текст, який має велике значення сьогодні, який дозволяє мені п'ять вечорів на тиждень говорити слова, що надихають і мотивують. Працювати з цим молодим акторським складом справді дає сил, тож це було задоволенням", — розповідає Інфанте.

Наразі португальський театр продовжує грати на сцені "Спілку мертвих поетів", а квитки на подію вже повністю розкуплено до січня 2027 року. Після завершення виступів у Лісабоні Teatro da Trindade планує здійснити великий тур країнами Європи.

"Спілка мертвих поетів": культове кіно про творчість і поезію

Фільм "Спілка мертвих поетів" (Dead Poets' Society) вийшов на екрани 1989 року та відразу став подією. У головній ролі викладача Джона Кітінга грає актор Робін Вільямс, який опинився у одній зі шкіл США 1950-х років, де змінює уявлення та погляди групи молодих учнів на літературу та творчість.

Трейлер до фільму "Спілка мертвих поетів" 1989 року

Через нестандартні методи викладання, Кітінг опиняється у конфлікті з директором Ноланом. Також у фільмі зображені конфлікти молодиків, а також їх розвиток як особистостей, і смерть одного з героїв (його грає Роберт Шон Леонард), а також — одне з найвідоміших драматичних завершень історії.

Фільм отримав три "Оскари" в номінаціях "найкращий фільм року", "найкраща режисура" та "найкращий оригінальний сценарій". Також стрічка зібрала нагороди BAFTA, Сезар та премію "Давид ді Донателло", а наразі вважається культовою класикою кінематографу, входячи в топ-250 найкращих стрічок за всю історію за версію IMDb.

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