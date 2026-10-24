Найкращі екранізації Стівена Кінга: 15 фільмів на вечір, щоб забути про все

Американський письменник Стівен Кінг давно став не лише майстром жахів, а й найпопулярнішим у світі автором для екранізацій. За його творами знімають і горори, і напружені трилери, і філософські драми. Це неповторні історії, які змушують задуматися над життям.

Великий внесок в екранізацію книг Стівена Кінга внесли відомі режисери Френк Дарабонт та Майк Фленаґан, які зняли щонайменше по три фільми за мотивами його творів.

Спеціально для Фокусу кінооглядач Андрій Пушкаш підготував добірку найкращих екранізацій романів Стівена Кінга. Згадаємо культові стрічки "Втеча з Шоушенка" та "Зелена миля", а також нові хіти, які глядачі могли пропустити. Тут кожен знайде щось для свого настрою!

"Втеча з Шоушенка"

1994 р.

реж. Френк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 9.3

Один із найвідоміших фільмів у світі – це успішна екранізація книги Стівена Кінга. Ендрю Дюврей потрапляє до в’язниці за злочин, якого не вчиняв. У жорстких умовах він проходить всі кола пекла. Фільм показує, як навіть у найстрашніших етапах у житті надія допомагає нам вистояти.

Стрічка отримала безліч номінацій на престижні премії, серед яких 7 номінацій на "Оскар", а головне – світове визнання та статус одного з найвідоміших фільмів в історії.

"Зелена миля"

1999 р.

реж. Френк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 8.6

Неймовірна драма про милосердя та людську жорстокість. Історія тюремного наглядача, що знайомиться із засудженим до смертної кари – Джоном Коффі. Ув’язнений має надзвичайний дар, що змушує наглядача довіритися йому та переосмислити власні трагедії у житті.

Цей фільм висували на "Оскар" у чотирьох номінаціях.

"Сяйво"

1980 р.

реж. Стенлі Кубрик

Рейтинг iMDB – 8.4

Один із найвідоміших фільмів легендарного Стенлі Кубрика. Письменник Джек Торренс влаштовується доглядачем готелю і переїжджає туди зимувати зі своєю сім’єю.

В ізоляції головний герой починає божеволіти, усвідомлюючи всі приховані таємниці цього місця. Ключову роль у картині відіграє його маленький син – Денні, який має рідкісний дар – сяйво!

"Мізері"

1990 р.

реж. Роб Рейнер

Рейтинг iMDB – 7.8

Фільм, що приніс Кеті Бейтс (балакуча Моллі Браун з "Титаніка") перший "Оскар". Письменник потрапляє в аварію й опиняється у будинку своєї шанувальниці. Спершу вона здається йому турботливою, але згодом стає одержимою, вимагаючи переписати долю улюбленої героїні. Акторка майстерно втілила роль скаженої психопатки, котра тримала чоловіка у заручниках.

"Воно"

1990 / 2017 р.

реж. Томмі Лі Уоллес / Андрес Мускетті

Рейтинг iMDB – 6.8 / 7.3

Один з найвідоміших персонажів Стівена Кінга, зловісний клоун Пеннівайз, приходить не веселити, а вбивати. Обидві частини мають один і той же сюжет. Містечко Деррі, де кожні 27 років повертається демон у вигляді клоуна, що живиться страхом.

Головні герої в обох частинах – компанія підлітків, у яких зникає друг. Перший фільм отримав змішані відгуки, хоч і залишається улюбленим для мільйонів глядачів. Однак ремейк Андреса Мускетті 2017 року був надзвичайно успішним та навіть мав продовження у 2019-му. Торік на HBO відбулася прем’єра серіалу "Ласково просимо до Деррі", який теж видався надзвичайно успішним.

"Імла"

2007 р.

реж. Френк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 7.1

Місто накриває густий туман, в якому чатують небезпечні істоти. Герої фільму ховаються у супермаркеті, намагаючись скласти власну теорію, що саме відбувається, але поступово напруга між ними зростає: істоти намагаються проникнути всередину.

В "Імлі" одна з найбільш неочікуваних кінцівок. Саме це зробило історію дуже популярною. Мастхев для любителів напружених трилерів!

"1408"

2007 р.

реж. Мікаель Хофстрем

Рейтинг iMDB – 6.8

Письменник, який не вірить у паранормальні явища, попри застереження адміністратора, поселяється у номері 1408, де загинуло багато людей. І тут починається найцікавіше! Кімната перетворює його власні пережиті травми та провини у справжнє випробування, до якого він точно не був готовий.

"Керрі"

1976 / 2013 / 2026

реж. Брайан де Пальма / Кімберлі Пірс

Рейтинг iMDB – 7.4 / 5.8 / 7.9

Драматична історія про наслідки цькування, релігійного фанатизму та материнської гіперопіки. Керрі Вайт – сором’язлива школярка, яку цькують однокласники, а вдома принижує релігійно упереджена мати, котра намагається захистити її від зовнішнього світу. З часом дівчина помічає у собі телекінетичні здібності. Після жорстокого розіграшу під час випускного вечора її дар перетворює святкування на трагедію. Фільм у жорстокій формі показує наслідки такого виховання та булінгу в школі.

Ймовірно, ви могли бачити ремейк, який вийшов у 2013 році із Хлоєю Грейс Морец та Джуліаною Мур у головних ролях. Він вийшов більш драматичним та похмурим. А нещодавно Майк Фленеґен, якого ми далі будемо згадувати, зняв серіал "Керрі", що вже встиг отримати рейтинг 7.9 на iMDB та завоювати прихильність аудиторії.

"Гра Джеральда"

2017 р.

реж. Майк Фленеґен

Рейтинг iMDB – 6.5

Джессі та її чоловік Джеральд приїжджають у віддалений будинок, щоб урізноманітнити своє інтимне життя. Чоловік одягає на дружину наручники та приковує її до ліжка. Раптово у Джеральда стається серцевий напад, і він помирає на своїй дружині. Джессі, якій немає кому допомогти, повинна врятуватися та пережити болісні спогади із дитинства.

"Доктор Сон"

2019 р.

реж. Майк Фленеґен

Рейтинг iMDB – 7.3

"Доктор сон" – це спін-оф "Сяйва". Продовження історії сина Джека – Денні Торренса. Бувши уже дорослим, він намагається подолати алкоголізм і травми дитинства. Денні знайомиться з дівчиною, яка також має дар. Разом вони протистоять групі безсмертних істот, що полюють на дітей з надприродними здібностями.

Фанатам письменника та любителям жахів сподобався цей фільм, а режисер Майк Фленаґан лише закріпив за собою титул палкого поціновувача Кінга.

"Життя Чака"

2024 р.

реж. Майк Фленеґен

Рейтинг iMDB – 7.3

Незвичайна драма, яка пройшла непомітно у прокаті, але викликала повний захват у тих небагатьох, хто її все ж подивився. Історія у фільмі розгортається з кінця: від смерті Чарльза (Чака) до його дитинства.

Поки світ довкола розпадається, містом раптово почали з’являтися банери та реклама з подякою Чаку за "39 чудових років". Весь фільм – це свого роду філософська притча про конечність життя та важливість цінувати кожен його момент.

"Довга хода"

2025 р.

реж. Френсіс Лоуренс

Рейтинг iMDB – 7.3

Група юнаків у тоталітарній Америці бере участь у жорстокому випробуванні: вони повинні безперервно йти, дотримуючись установленого темпу. За порушення правил або саботаж – розстріл. У центрі сюжету – історія молодого хлопця, в якого є свої причини взяти участь у грі, але спершу потрібно залишитися живим.

Фільм демонструє, як влада використовує людські життя для розваг та застосовує гру як інструмент впливу. Однак Стівен Кінг розставив всі крапки над "і".

Більше новин про кіно

Нагадаємо, Фокус регулярно рекомендує фільми та серіали під різний настрій.

Не пропустіть новинки жовтня! Цей місяць підготував для глядачів чимало релізів, на які варто звернути увагу. Серед основних фаворитів "Веріті" – екранізація бестселера Колін Гувер.

Також ми публікували підбірку з семи фільмів про зворотний бік багатства. Ви побачите історії, у яких люди, що звикли до безтурботного життя, опиняються сам на сам із наслідками своїх дій.

Якщо і цього буде недостатньо, то ось вам найкращі фільми і серіали на Netflix для осіннього вечора.