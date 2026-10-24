Лучшие экранизации Стивена Кинга: 15 фильмов на вечер, чтобы забыть обо всем

Американский писатель Стивен Кинг давно стал не только мастером ужасов, но и самым популярным в мире автором, чьи произведения экранизируются. По его произведениям снимают и хорроры, и напряжённые триллеры, и философские драмы. Это неповторимые истории, которые заставляют задуматься о жизни.

Большой вклад в экранизацию книг Стивена Кинга внесли известные режиссеры Фрэнк Дарабонт и Майк Фленаган, снявшие по меньшей мере по три фильма по мотивам его произведений.

Специально для Фокуса кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил подборку лучших экранизаций романов Стивена Кинга. Вспомним культовые фильмы "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля", а также новые хиты, которые зрители могли пропустить. Здесь каждый найдет что-то под свое настроение!

"Побег из Шоушенка"

1994 г.

реж. Фрэнк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 9,3

Один из самых известных фильмов в мире – это удачная экранизация книги Стивена Кинга. Эндрю Дюврей попадает в тюрьму за преступление, которого не совершал. В суровых условиях он проходит через все круги ада. Фильм показывает, как даже в самые страшные моменты жизни надежда помогает нам выстоять.

Фильм получил множество номинаций на престижные премии, в том числе 7 номинаций на "Оскар", а главное – мировое признание и статус одного из самых известных фильмов в истории.

"Зеленая миля"

1999 г.

реж. Фрэнк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 8,6

Невероятная драма о милосердии и человеческой жестокости. История тюремного надзирателя, который знакомится с приговоренным к смертной казни – Джоном Коффи. У заключенного есть необыкновенный дар, который заставляет надзирателя довериться ему и переосмыслить собственные жизненные трагедии.

Этот фильм был номинирован на "Оскар" в четырех номинациях.

"Сияние"

1980 г.

реж. Стэнли Кубрик

Рейтинг iMDB – 8,4

Один из самых известных фильмов легендарного Стэнли Кубрика. Писатель Джек Торренс устраивается смотрителем в отель и переезжает туда на зиму со своей семьей.

В изоляции главный герой начинает сходить с ума, осознавая все скрытые тайны этого места. Ключевую роль в картине играет его маленький сын – Денни, обладающий редким даром – сиянием!

"Мизери"

1990 г.

реж. Роб Рейнер

Рейтинг iMDB – 7,8

Фильм, принесший Кэти Бейтс (болтливая Молли Браун из "Титаника") первый "Оскар". Писатель попадает в аварию и оказывается в доме своей поклонницы. Сначала она кажется ему заботливой, но со временем становится одержимой, требуя переписать судьбу любимой героини. Актриса мастерски воплотила роль безумной психопатки, которая держала мужчину в заложниках.

"Оно"

1990 / 2017 г.

реж. Томми Ли Уоллес / Андрес Мускетти

Рейтинг iMDB – 6,8 / 7,3

Один из самых известных персонажей Стивена Кинга, зловещий клоун Пеннивайз, приходит не для того, чтобы развлекать, а чтобы убивать. Обе части имеют один и тот же сюжет. Городок Дерри, где каждые 27 лет возвращается демон в образе клоуна, питающегося страхом.

Главные герои обеих частей – компания подростков, у которых пропадает друг. Первый фильм получил неоднозначные отзывы, хотя и остается любимым для миллионов зрителей. Однако ремейк Андреса Мускетти 2017 года оказался чрезвычайно успешным и даже получил продолжение в 2019-м. В прошлом году на HBO состоялась премьера сериала "Добро пожаловать в Дерри", который также оказался чрезвычайно успешным.

"Туман"

2007 г.

реж. Фрэнк Дарабонт

Рейтинг iMDB – 7,1

Город окутывает густой туман, в котором скрываются опасные существа. Герои фильма укрываются в супермаркете, пытаясь составить собственную теорию о том, что именно происходит, но постепенно напряжение между ними нарастает: существа пытаются проникнуть внутрь.

В "Имле" – одна из самых неожиданных концовки. Именно это сделало эту историю очень популярной. Обязательное чтение для любителей напряженных триллеров!

"1408"

2007 г.

реж. Микаэль Хофстрем

Рейтинг iMDB – 6,8

Писатель, не верящий в паранормальные явления, вопреки предупреждениям администратора, селяется в номере 1408, где погибло много людей. И вот тут начинается самое интересное! Комната превращает его собственные пережитые травмы и чувство вины в настоящее испытание, к которому он точно не был готов.

"Керри"

1976 / 2013 / 2026

реж. Брайан де Пальма / Кимберли Пирс

Рейтинг iMDB – 7,4 / 5,8 / 7,9

Драматическая история о последствиях издевательств, религиозного фанатизма и материнской гиперопеки. Кэрри Уайт – застенчивая школьница, которую изводят одноклассники, а дома унижает религиозно предвзятая мать, пытающаяся защитить ее от внешнего мира. Со временем девушка обнаруживает у себя телекинетические способности. После жестокой шутки во время выпускного вечера ее дар превращает торжество в трагедию. Фильм в жестокой форме показывает последствия такого воспитания и буллинга в школе.

Вероятно, вы видели ремейк, вышедший в 2013 году с Хлоей Грейс Морец и Джулианой Мур в главных ролях. Он получился более драматичным и мрачным. А недавно Майк Фленеген, о котором мы будем говорить далее, снял сериал "Кэрри", который уже успел получить рейтинг 7,9 на iMDB и завоевать симпатии зрителей.

"Игра Джеральда"

2017 г.

реж. Майк Фленеген

Рейтинг iMDB – 6,5

Джесси и ее муж Джеральд приезжают в уединенный дом, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. Муж надевает на жену наручники и приковывает ее к кровати. Внезапно у Джеральда случается сердечный приступ, и он умирает на своей жене. Джесси, которой некому помочь, приходится спасаться и пережить мучительные воспоминания из детства.

"Доктор Сон"

2019 г.

реж. Майк Фленеген

Рейтинг iMDB – 7,3

"Доктор Сон" – это спин-офф "Сияния". Продолжение истории сына Джека – Дэнни Торренса. Уже став взрослым, он пытается побороть алкоголизм и травмы детства. Дэнни знакомится с девушкой, которая также обладает даром. Вместе они противостоят группе бессмертных существ, охотящихся на детей со сверхъестественными способностями.

Поклонникам писателя и любителям ужасов понравился этот фильм, а режиссер Майк Фленаган лишь упрочил за собой звание ярого поклонника Кинга.

"Жизнь Чака"

2024 г.

реж. Майк Фленеген

Рейтинг iMDB – 7,3

Необычная драма, которая прошла незаметно в прокате, но вызвала полный восторг у тех немногих, кто все же ее посмотрел. Сюжет фильма развивается в обратном порядке: от смерти Чарльза (Чака) до его детства.

Пока мир вокруг рушится, по городу внезапно начали появляться баннеры и рекламные плакаты с благодарностью Чаку за "39 замечательных лет". Весь фильм – это своего рода философская притча о бренности жизни и важности ценить каждый ее момент.

"Длинный марш"

2025 г.

реж. Фрэнсис Лоуренс

Рейтинг iMDB – 7,3

Группа юношей в тоталитарной Америке участвует в жестоком испытании: они должны непрерывно идти, соблюдая установленный темп. За нарушение правил или саботаж – расстрел. В центре сюжета – история молодого парня, у которого есть свои причины принять участие в игре, но сначала нужно остаться в живых.

Фильм показывает, как власть использует человеческие жизни для развлечения и применяет игру в качестве инструмента влияния. Однако Стивен Кинг поставил все точки над "і".

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