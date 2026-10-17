От бедности к богатству: 7 фильмов о том, как деньги меняют людей
У всего есть своя цена, так же как и у богатства. Одни превращаются в самовлюблённых нарциссов, другие – в пренебрежительных подонков, которые кричат о равенстве и гуманизме. Одним словом, испытание большими деньгами выдерживают далеко не все.
В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса семь фильмов об обратной стороне богатства. Вы увидите истории, в которых люди, привыкшие к беззаботной жизни, оказываются один на один с последствиями своих поступков.
Вспомним легендарный фильм "Паразиты", провокационную картину Эмиральд Феннел ("Солтберн"), малоизвестный психологический триллер "Церемония" и ряд других фильмов, которые, несомненно, привлекут внимание.
"Треугольник печали"
- 2022 г.
- реж. Рубен Эстлунд
- Рейтинг iMDB – 7,2
Острая сатира на современное общество, в котором внешний вид и статус ценятся выше, чем личные качества. Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз с людьми, привыкшими получать всё. Когда круиз выходит из-под контроля, богачи оказываются в ситуации, где их статус уже ничем им не поможет. Именно здесь раскрывается их истинная сущность.Важно
Режиссёр показывает, насколько условна власть, а также отдельно высмеивает индустрию моды и социальных сетей, где изображение превращается в товар и фальшивую оболочку, а отношения рассматриваются исключительно с точки зрения финансовой выгоды.
Фильм не просто высмеивает богатых, а показывает, как роскошная жизнь создает иллюзию. Стоит только измениться обстоятельствам, как те, кто жил в роскоши, падают первыми. Эстлунд на примере своего фильма показывает, как быстро люди любого социального статуса начинают борьбу за власть, как только получают такую возможность.
"Белый тигр"
- 2020 г.
- реж. Рамин Бахрани
- Рейтинг iMDB – 7,1
История человека, который стремился вырваться из бедности, однако общество диктовало свои правила. Главный герой, Балрам, происходит из бедной индийской семьи. Он с детства понял, что его возможности ограничены не из-за недостатка способностей, а из-за системы, в которой ты либо рождаешься в влиятельной семье, либо сразу в качестве прислуги.
Впоследствии герой становится шофером в богатой семье, где воочию видит коррупцию, двойные стандарты и размах их жизни. Он понимает, что одного труда недостаточно, чтобы всё изменить, поэтому ищет свой путь, чтобы вырваться из нищеты. Впрочем, такой путь для героя оказывается морально сложным и опасным.
Богатство в "Белом тигре" показано не как результат тяжелого труда, а с точки зрения системы, в которую можно попасть, только родившись в ней. Балрам не является идеальным персонажем, но именно на его примере фильм показывает, что происходит с человеком, который хочет стать частью этой системы.
"Паразиты"
- 2019 г.
- реж. Пон Джун Хо
- Рейтинг iMDB – 8,5
"Паразиты", пожалуй, лучше всего подходят для этой подборки. Фильм буквально исследует социальное неравенство и богачей, полностью отдалившихся от остальных людей. В центре сюжета – семья, которая едва сводит концы с концами. Все члены семьи по очереди устраиваются на работу к состоятельной семье Пак, скрывая свои родственные связи.Важно
Имея коварный план, как завладеть богатством других, герои сталкиваются с секретами, которые скрывает семья. Финал вас точно удивит, ведь последствия своих поступков почувствуют все герои.
В "Паразитах" неравенство подчеркивается на всех уровнях: в привычках героев, манере общения и даже в запахах. Однако это тот случай, когда фильм показывает, что богачи не обязательно должны быть плохими. Семья Пак просто никогда не задумывается о реальной жизни людей, которые обеспечивают их комфорт. Но в финале им придётся несладко. Сам фильм стал настоящим открытием: множество наград и восторженных отзывов, а ещё четыре "Оскара"!
"Меню"
- 2022 г.
- реж. Майк Майлорд
- Рейтинг iMDB – 7,1
Фильм, в котором роскошь и статус символизирует еда. Марго и её парень Тайлер отправляются на закрытый остров, чтобы посетить ресторан знаменитого шеф-повара, которого мастерски сыграл Рэйф Файнс. Стоимость ужина неприлично высока, а количество мест – ограничено. Только Тайлер видит в этом смысл, отнесясь к ужину как к священному ритуалу, в отличие от Марго.
Постепенно происходящее превращается в психологическую игру, поворот в которой никто не мог предвидеть. Даже когда события принимают кровавый оборот, люди увлекаются зрелищем. Только Марго понимает, что это ненормально и пора бежать. Этот фильм прекрасно показывает, как богачи покупают не только продукт, но и ощущение исключительности, чтобы еще раз подчеркнуть свой статус перед другими. Однако в "Меню" такая идея заканчивается для них не весело.
"Солтберн"
- 2023 г.
- реж. Эмиральд Феннел
- Рейтинг iMDB – 7,0
Фильм, в котором Эмиральд Фенел в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых провокационных режиссёров. История состоятельной семьи, которая приглашает в роскошное поместье друга своего сына – Оливера. Когда тот приезжает в дом, то среди невиданной роскоши замечает, насколько все они самовлюблены и эмоционально пусты.
Сюжетный поворот в "Солтберне" связан именно с Оливером: он становится одержимым этой семьёй и своим другом и, несмотря ни на что, хочет стать частью этой семьи. Как правило, такие истории заканчиваются плохо.
На первый взгляд, "Солтберн" – копия "Паразитов", но это не так. У Пон Джун Хо герои ведут физическую борьбу за выживание, а Оливер на психологическом уровне хочет стать частью этого класса, прочувствовать их образ жизни на себе. Фильм не только о самовлюбленных богачах, не знающих меры, но и о людях, готовых на всё, чтобы оказаться на их месте.
"Квадрат"
- 2017 г.
- реж. Рубен Эстлунд
- Рейтинг iMDB – 7,1
Сатира на современную культурную элиту, которая постоянно говорит о гуманности и социальном равенстве, но не следует этим принципам в собственной жизни. Наш герой – успешный куратор музея современного искусства. Его новый проект – инсталляция "Квадрат", символизирующая равенство, доверие и заботу. Однако в повседневной жизни герой не следует принципам своего проекта.Важно
На протяжении всего фильма нам показывают, как поступки персонажей переворачивают наше представление о них. Режиссёр использует иронию и абсурд, чтобы продемонстрировать, насколько сомнительными бывают аристократы, которые демонстративно выступают за равенство.
В отличие от "Треугольника печали", похожего фильма, здесь акцент сделан на определенном типаже людей, обладающих культурным капиталом и авторитетом среди влиятельных деятелей культуры. Это авторское кино, которое понравится не всем, однако критики высоко оценили его и отметили рядом наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.
"Церемония"
- 1995 г.
- реж. Клод Шаброль
- Рейтинг iMDB – 7,5
Софи устраивается экономкой в богатую семью. Поначалу её отношения с семьёй можно назвать обычными. Барьер, разделяющий их, мы видим через диалоги и бытовые ситуации. Важную роль играет Жанна – почтальонша, которая дружит с Софи. Её характер и неприязнь к семье только усиливают напряжение.
Постепенно обычные бытовые ситуации и накопившиеся обиды приводят к трагическим последствиям. Здесь нет демонстрации роскоши и своего статуса; все неравенство проявляется в формате взаимодействия.
Шаброль использует прием постепенного нарастания напряжения, при котором личные проблемы, скрытые обиды и чувство унижения создают крайне опасную ситуацию. В 1995 году "Церемонию" высоко оценили как критики, так и зрители, а сам фильм получил награду Венецианского кинофестиваля.
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