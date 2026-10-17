От бедности к богатству: 7 фильмов о том, как деньги меняют людей

У всего есть своя цена, так же как и у богатства. Одни превращаются в самовлюблённых нарциссов, другие – в пренебрежительных подонков, которые кричат о равенстве и гуманизме. Одним словом, испытание большими деньгами выдерживают далеко не все.

В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса семь фильмов об обратной стороне богатства. Вы увидите истории, в которых люди, привыкшие к беззаботной жизни, оказываются один на один с последствиями своих поступков.

Вспомним легендарный фильм "Паразиты", провокационную картину Эмиральд Феннел ("Солтберн"), малоизвестный психологический триллер "Церемония" и ряд других фильмов, которые, несомненно, привлекут внимание.

"Треугольник печали"

2022 г.

реж. Рубен Эстлунд

Рейтинг iMDB – 7,2

Острая сатира на современное общество, в котором внешний вид и статус ценятся выше, чем личные качества. Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз с людьми, привыкшими получать всё. Когда круиз выходит из-под контроля, богачи оказываются в ситуации, где их статус уже ничем им не поможет. Именно здесь раскрывается их истинная сущность.

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Режиссёр показывает, насколько условна власть, а также отдельно высмеивает индустрию моды и социальных сетей, где изображение превращается в товар и фальшивую оболочку, а отношения рассматриваются исключительно с точки зрения финансовой выгоды.

Фильм не просто высмеивает богатых, а показывает, как роскошная жизнь создает иллюзию. Стоит только измениться обстоятельствам, как те, кто жил в роскоши, падают первыми. Эстлунд на примере своего фильма показывает, как быстро люди любого социального статуса начинают борьбу за власть, как только получают такую возможность.

"Белый тигр"

2020 г.

реж. Рамин Бахрани

Рейтинг iMDB – 7,1

История человека, который стремился вырваться из бедности, однако общество диктовало свои правила. Главный герой, Балрам, происходит из бедной индийской семьи. Он с детства понял, что его возможности ограничены не из-за недостатка способностей, а из-за системы, в которой ты либо рождаешься в влиятельной семье, либо сразу в качестве прислуги.

Впоследствии герой становится шофером в богатой семье, где воочию видит коррупцию, двойные стандарты и размах их жизни. Он понимает, что одного труда недостаточно, чтобы всё изменить, поэтому ищет свой путь, чтобы вырваться из нищеты. Впрочем, такой путь для героя оказывается морально сложным и опасным.

Богатство в "Белом тигре" показано не как результат тяжелого труда, а с точки зрения системы, в которую можно попасть, только родившись в ней. Балрам не является идеальным персонажем, но именно на его примере фильм показывает, что происходит с человеком, который хочет стать частью этой системы.

"Паразиты"

2019 г.

реж. Пон Джун Хо

Рейтинг iMDB – 8,5

"Паразиты", пожалуй, лучше всего подходят для этой подборки. Фильм буквально исследует социальное неравенство и богачей, полностью отдалившихся от остальных людей. В центре сюжета – семья, которая едва сводит концы с концами. Все члены семьи по очереди устраиваются на работу к состоятельной семье Пак, скрывая свои родственные связи.

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Имея коварный план, как завладеть богатством других, герои сталкиваются с секретами, которые скрывает семья. Финал вас точно удивит, ведь последствия своих поступков почувствуют все герои.

В "Паразитах" неравенство подчеркивается на всех уровнях: в привычках героев, манере общения и даже в запахах. Однако это тот случай, когда фильм показывает, что богачи не обязательно должны быть плохими. Семья Пак просто никогда не задумывается о реальной жизни людей, которые обеспечивают их комфорт. Но в финале им придётся несладко. Сам фильм стал настоящим открытием: множество наград и восторженных отзывов, а ещё четыре "Оскара"!

"Меню"

2022 г.

реж. Майк Майлорд

Рейтинг iMDB – 7,1

Фильм, в котором роскошь и статус символизирует еда. Марго и её парень Тайлер отправляются на закрытый остров, чтобы посетить ресторан знаменитого шеф-повара, которого мастерски сыграл Рэйф Файнс. Стоимость ужина неприлично высока, а количество мест – ограничено. Только Тайлер видит в этом смысл, отнесясь к ужину как к священному ритуалу, в отличие от Марго.

Постепенно происходящее превращается в психологическую игру, поворот в которой никто не мог предвидеть. Даже когда события принимают кровавый оборот, люди увлекаются зрелищем. Только Марго понимает, что это ненормально и пора бежать. Этот фильм прекрасно показывает, как богачи покупают не только продукт, но и ощущение исключительности, чтобы еще раз подчеркнуть свой статус перед другими. Однако в "Меню" такая идея заканчивается для них не весело.

"Солтберн"

2023 г.

реж. Эмиральд Феннел

Рейтинг iMDB – 7,0

Фильм, в котором Эмиральд Фенел в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых провокационных режиссёров. История состоятельной семьи, которая приглашает в роскошное поместье друга своего сына – Оливера. Когда тот приезжает в дом, то среди невиданной роскоши замечает, насколько все они самовлюблены и эмоционально пусты.

Сюжетный поворот в "Солтберне" связан именно с Оливером: он становится одержимым этой семьёй и своим другом и, несмотря ни на что, хочет стать частью этой семьи. Как правило, такие истории заканчиваются плохо.

На первый взгляд, "Солтберн" – копия "Паразитов", но это не так. У Пон Джун Хо герои ведут физическую борьбу за выживание, а Оливер на психологическом уровне хочет стать частью этого класса, прочувствовать их образ жизни на себе. Фильм не только о самовлюбленных богачах, не знающих меры, но и о людях, готовых на всё, чтобы оказаться на их месте.

"Квадрат"

2017 г.

реж. Рубен Эстлунд

Рейтинг iMDB – 7,1

Сатира на современную культурную элиту, которая постоянно говорит о гуманности и социальном равенстве, но не следует этим принципам в собственной жизни. Наш герой – успешный куратор музея современного искусства. Его новый проект – инсталляция "Квадрат", символизирующая равенство, доверие и заботу. Однако в повседневной жизни герой не следует принципам своего проекта.

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На протяжении всего фильма нам показывают, как поступки персонажей переворачивают наше представление о них. Режиссёр использует иронию и абсурд, чтобы продемонстрировать, насколько сомнительными бывают аристократы, которые демонстративно выступают за равенство.

В отличие от "Треугольника печали", похожего фильма, здесь акцент сделан на определенном типаже людей, обладающих культурным капиталом и авторитетом среди влиятельных деятелей культуры. Это авторское кино, которое понравится не всем, однако критики высоко оценили его и отметили рядом наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Церемония"

1995 г.

реж. Клод Шаброль

Рейтинг iMDB – 7,5

Софи устраивается экономкой в богатую семью. Поначалу её отношения с семьёй можно назвать обычными. Барьер, разделяющий их, мы видим через диалоги и бытовые ситуации. Важную роль играет Жанна – почтальонша, которая дружит с Софи. Её характер и неприязнь к семье только усиливают напряжение.

Постепенно обычные бытовые ситуации и накопившиеся обиды приводят к трагическим последствиям. Здесь нет демонстрации роскоши и своего статуса; все неравенство проявляется в формате взаимодействия.

Шаброль использует прием постепенного нарастания напряжения, при котором личные проблемы, скрытые обиды и чувство унижения создают крайне опасную ситуацию. В 1995 году "Церемонию" высоко оценили как критики, так и зрители, а сам фильм получил награду Венецианского кинофестиваля.

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