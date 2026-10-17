Від бідності до багатства: 7 фільмів про те, як гроші змінюють людей

У всього є своя ціна, так само і в багатстві. Одні перетворюються на самозакоханих нарцисів, інші – на зневажливих покидьків, які кричать за рівність та гуманізм. Словом, випробування великими грошима проходять далеко не всі.

У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу сім фільмів про зворотний бік багатства. Ви побачите історії, у яких люди, що звикли до безтурботного життя, опиняються сам на сам із наслідками своїх дій.

Згадаємо легендарних "Паразитів", провокацію від Еміральд Феннел ("Солтберн"), маловідомий психологічний трилер "Церемонія" та низку інших стрічок, які однозначно привернуть увагу.

"Трикутник смутку"

2022 р.

реж. Рубен Естлунд

Рейтинг iMDB – 7.2

Гостра сатира на сучасне суспільство, у якому зовнішній вигляд та статус важать більше, ніж особисті якості. Моделі Карл та Яя вирушають в розкішний круїз з людьми, які звикли отримувати все. Коли круїз виходить з-під контролю, багатії опиняються у ситуації, де їхні статики уже нічим їм не допоможуть. Саме тут показано їхнє справжнє єство.

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Режисер показує, наскільки умовною є влада, а також окремо висміює індустрію моди та соціальних мереж, де картинка перетворюється на товар та фальшиву обгортку, а стосунки розглядаються тільки через фінансову вигоду.

Фільм не просто висміює багатих, а показує, як заможне життя створює ілюзію. Варто тільки змінити обставини, як ті, хто жив у розкоші, падають першими. Естлунд на прикладі свого фільму показує, як швидко люди будь-якого соціального статусу починають боротьбу за владу, щойно отримують таку можливість.

"Білий тигр"

2020 р.

реж. Рамін Бахрані

Рейтинг iMDB – 7.1

Історія чоловіка, котрий прагнув вирватися із бідності, однак суспільство диктувало свої правила. Головний герой, Балрам, походить з бідної індійської сім’ї. Він змалечку зрозумів, що його можливості обмежені не через брак здібностей, а через систему, у якій ти або вже народжуєшся у впливовій сім’ї, або одразу прислугою.

Згодом герой стає водієм у заможній родині, де на власні очі бачить корупцію, подвійні стандарти та розмах їхнього життя. Він розуміє, що праці недостатньо, щоб змінити все, тому шукає власний шлях, щоб вирватися із злиднів. Втім, такий шлях для героя виявляється морально складним та небезпечним.

Багатство у "Білому тигрі" показано не як наслідок важкої праці, а з позиції системи, в яку ти можеш потрапити, лише народившись у ній. Балрам не є ідеальним персонажем, але саме на його прикладі стрічка показує, що відбувається з людиною, яка хоче стати частиною цієї системи.

"Паразити"

2019 р.

реж. Пон Джун Хо

Рейтинг iMDB – 8.5

"Паразити", напевно, найкраще підходять до цієї добірки. Фільм буквально досліджує соціальну нерівність та багатіїв, які повністю дистанціювалися від інших людей. У центрі сюжету – сім’я, яка ледь зводить кінці з кінцями. Усі члени родини по черзі влаштовуються на роботу до заможної сім’ї Паків, приховуючи свої родинні зв’язки.

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Маючи підступний план, як заволодіти багатством інших, герої стикаються з секретами, які приховує родина. Кінцівка вас точно здивує, адже наслідки своїх дій відчують всі герої.

У "Паразитах" нерівність підкреслюється на всіх рівнях: звичках героїв, манері спілкування та навіть запахах. Однак це той випадок, коли фільм показує, що багатії не бов’язково повинні бути поганими. Родина Паків просто ніколи не замислюється над реальним життям людей, які забезпечують їхній комфорт. Але їм добряче дістанеться у фіналі. Сам фільм став справжнім відкриттям: безліч нагород та схвальних відгуків, а ще чотири Оскари!

"Меню"

2022 р.

реж. Майк Майлорд

Рейтинг iMDB – 7.1

Фільм, де розкіш та статус символізує їжа. Марго та її хлопець Тайлер вирушають на закритий острів, щоб відвідати ресторан знаменитого шеф-кухаря, якого майстерно втілив Рейф Файнз. Вартість вечері непристойно висока, а кількість місць – обмежена. Лише Тайлер вбачає в цьому сенс, поставившись до вечері як священного ритуалу, на відміну від Марго.

Поступово дійство перетворюється на психологічну гру, поворот якої не міг очікувати ніхто. Навіть коли події стають кривавими, люди захоплюються видовищем. Лише Марго розуміє, що це ненормально, і настав час тікати. Цей фільм чудово показує, як багатії купують не тільки продукт, а й відчуття особливості, аби ще раз підкреслити свій статус перед іншими. Однак у "Меню" така ідея закінчується для них невесело.

"Солтберн"

2023 р.

реж. Еміральд Феннел

Рейтинг iMDB – 7.0

Картина, у якій Еміральд Фенел черговий раз підтвердила свій статус однієї з найбільш провокаційних режисерок. Історія заможної родини, яка запрошує у розкішний маєток товариша свого сина – Олівера. Коли той приїздить до будинку, то серед небаченої розкоші помічає, наскільки усі вони самозакохані та емоційно порожні.

Сюжетний твіст у "Солтберні" пов'язаний саме з Олівером: він стає одержимим сім’єю та своїм другом, і попри все хоче стати частиною цієї родини. Як правило, такі історії добре не закінчуються.

На перший погляд, "Солтберн" – копія "Паразитів", але це не так. У Пон Джун Хо герої ведуть фізичну боротьбу за виживання, а Олівер на психологічному рівні хоче стати частиною цього класу, відчувати їхній стиль життя на собі. Фільм не лише про самозакоханих багатіїв, які не знали міри, а й про людей, котрі готові на все, щоб опинитися на їхньому місці.

"Квадрат"

2017 р.

реж. Рубен Естлунд

Рейтинг iMDB – 7.1

Сатира на сучасну культурну еліту, яка постійно говорить про гуманність та соціальну рівність, проте не дотримується цих принципів у власному житті. Наш герой – успішний куратор музею сучасного мистецтва. Його новий проєкт – інсталяція "Квадрат", що символізує рівність, довіру та турботу. Проте у повсякденному житті герой не дотримується принципів свого проєкту.

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Упродовж фільму нам показують, як дії персонажів перевертають наше уявлення про них. Режисер використовує іронію та абсурд, щоб продемонструвати, наскільки сумнівними бувають аристократи, які показово виступають за рівність.

На відміну від "Трикутника смутку", подібного фільму, тут акцент зроблено на певному типажі людей, які мають культурний капітал та авторитет серед впливових культурних діячів. Це авторське кіно, яке не всім сподобається, проте критики його гарно оцінили та відзначили низкою нагород, серед яких "Золота пальмова гілка" Канського кінофестивалю.

"Церемонія"

1995 р.

реж. Клод Шаброль

Рейтинг iMDB – 7.5

Софі влаштовується економкою до багатої родини. Спершу її стосунки зі сім’єю можна назвати звичайними. Межу, яка розділяє їх, ми бачимо через діалоги та побутові ситуації. Важливу роль відіграє Жанна – поштарка, яка товаришує із Софі. Її характер та неприязнь до родини лише підсилюють напругу.

Поступово звичайні побутові ситуації та накопичені образи призводять до трагічних наслідків. Тут немає показової демонстрації розкоші та свого статусу; вся нерівність показується у форматі взаємодії.

Шаброль використовує прийом поступового зростання напруги, де особисті проблеми, приховані образи та відчуття приниження створюють дуже небезпечну ситуацію. У 1995 році "Церемонію" високо оцінили як критики, так і глядачі, а сам фільм отримав нагороду Венеційського кінофестивалю.

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