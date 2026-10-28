20 лет "халявы" по 2000 фунтов за билет: премия BAFTA оказалась в центре громкого финансового скандала

Британская премия BAFTA, которая наряду с американскими "Оскаром" и "Золотым глобусом" входит в тройку самых престижных наград, оказалась в центре финансового скандала. В ходе внутренней проверки выяснилось, что члены правления на протяжении многих лет занимались махинациями с билетами.

По данным внутреннего аудита, выяснилось, что некоторые члены совета Премии в течение 20 лет получали бесплатные билеты для себя и приглашенных гостей. Об этом сообщает The Guardian.

Юрист Майкл Притчетт в ходе ежегодного собрания Совета BAFTA провёл расследование финансовых документов и обнаружил, что некоторые лица нарушали принципы финансовой честности и злоупотребляли своим статусом. По словам г-на Притчетта, неназванное количество членов Совета премии, утверждавших финансовые отчеты о благотворительности, извлекли выгоду благодаря системе "бесплатных билетов".

"Я не искал того, что нашел. Я нашел это, выполняя порученную мне работу", — сказал юрист.

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Как работала схема: что выявили в ходе проверки документов в BAFTA

СМИ пишут, что Притчетт раскрыл схему махинаций с билетами на мероприятия под эгидой BAFTA, суть которой заключалась в том, что члены совета премии "получали бесплатные билеты для себя и гостя на церемонию награждения, возможно, на протяжении 20 лет". Далее в документах выяснилось, что члены совета получали два билета — один для гостя, а второй — для себя, чем нанесли финансовый ущерб в размере 2 тыс. фунтов стерлингов за каждый билет.

В соответствии с положениями премии членам Совета премии запрещено получать вознаграждение или премии во время мероприятий. Однако ни официальные отчеты за 2024–2025 годы, ни публичные реестры не содержат этих данных, поэтому юрист Притчетт предполагает, что махинация произошла при утверждении сметы соответствующими лицами.

Председатель совета премии BAFTA Сара Патт, уходящая в отставку в связи с истечением срока полномочий, сообщила, что Совет решил прекратить практику предоставления гостевых билетов опекунам на церемонии награждения в 2025 году в соответствии с рекомендациями комитета по управлению.

"Вопросы, касающиеся отдельных билетов для гостей и бухгалтерии, рассматриваются независимой группой экспертов", — сказала г-жа Патт, добавив, что Совет сообщит о результатах в ближайшее время.

Скандал набирает обороты: повлияет ли он на престиж премии?

Сам юрист Притчетт заявляет, что члены Совета отказались раскрыть имена тех лиц, которые пользовались системой "бесплатных билетов". Юрист напоминает, что согласно правилам Совета он вправе получить любую необходимую информацию от сотрудников академии, а также поднял вопрос об уплате налогов за эти "услуги" с билетами.

В настоящее время представители BAFTA заявили СМИ, что проводят внутренний аудит в отношении практики "бесплатных билетов". Там добавили, что с 2025 года Совет прекратил эту практику и в настоящее время она не применяется, однако по вопросу налогов и возможных махинаций никак не прокомментировали.

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Впоследствии стало известно о победе режиссера из РФ на премии. Победу в номинации "Лучший документальный фильм" присудили картине "Господин Никто против Путина".