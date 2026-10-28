20 років "халяви" по £2000 за квиток: премія BAFTA втрапила в гучний фінансовий скандал

Британська премія BAFTA, яка разом з американським "Оскаром" і "Золотим глобусом" входить в трійку найпрестижніших нагород, опинилася в центрі фінансового скандалу. Під час внутрішньої перевірки виявилося, члени правління роками використовували махінації з квитками.

За даними внутрішнього аудиту стало відомо, що деякі члени ради Премії отримували безкоштовні квитки для себе та запрошених гостей протягом 20 років. Про це повідомляє The Guardian.

Юрист Майкл Прітчетт під час щорічних зборів Ради BAFTA провів розслідування фінансових документів і виявив, що певні люди порушували фінансову чесність та користувалися своїм статусом. За словами пана Прітчетта, неназвана кількість осіб із Ради премії, які затверджували фінансові рахунки на благочинність, скористалися вигодами через систему "безкоштовних квитків".

"Я не шукав те, що знайшов. Я знайшов це, виконуючи роботу, яку мені дали", — сказав юрист.

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Як працювала схема: що виявили при аудиті документів у BAFTA

ЗМІ пишуть, що Прітчетт виявив схему з махінаціями на квитках на події під егідою BAFTA, суть якої полягала в тім, що опікуни з ради премії "отримували безкоштовні квитки для себе та гостя на премії потенційно протягом 20 років". Далі в документах виявилося, що члени Ради отримували два квитки — один для одного гостя, а другий — для себе, чим завдали фінансових збитків на £2 тис. з кожного квитка.

Відповідно до положень премії, членам Ради премії заборонено отримувати винагороду чи премії під час подій. Однак ані офіційні звіти за 2024-2025 рік, ані публічні реєстри не показують цих даних, а тому юрист Прітчетт припускає, що махінація відбулася під час затвердження кошторису відповідними особами.

Голова ради премії BAFTA Сара Патт, яка йде у відставку через завершення повноважень, повідомила, що Рада вирішила припинити практику надання гостьових квитків опікунам на церемонії нагородження у 2025 році після рекомендацій комітету з менедженту.

"Питання окремих квитків для гостей і бухгалтерії розглядаються незалежною групою експертів", — сказала пані Патт, додавши, що Рада повідомить про результати найближчим часом.

Скандал набирає обертів: чи вдарить він по престижу премії

Сам юрист Прітчетт говорить, що члени Ради відмовили розкрити імена тих осіб, які користувалися системою "безкоштовних квитків". Юрист нагадує, що за правилами Ради зазначено, що він може отримати будь-яку інформацію, необхідну від працівників академії, а також заявив про питання з оплаченими податками за ці "послуги" з квитками.

Наразі представники BAFTA заявили ЗМІ, що тримає внутрішній аудит щодо практики "безкоштовних квитків". Там додали, що з 2025 року Рада зупинила цю практику і наразі вона не застосовується, однак щодо питання податків і ймовірних махінацій ніяк не прокоментували.

Раніше Фокус повідомляє про те, як фільм про війну в Україні виграв престижну премію BAFTA. Стрічка "Камінь, ножиці, папір" заснована на реальних подій,а головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

Згодом стало відомо про перемогу режисера з РФ на премії. Перемогу віддали в номінації за найкращий документальний фільм присудили стрічці "Пан Ніхто проти Путіна".