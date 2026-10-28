Враг государства № 1: в Иране вынесли новый приговор режиссеру Джафару Панахи (детали, видео)
Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за фильм "Это был всего лишь несчастный случай" Джафан Пахани был осужден заочно по новому решению суда Тегерана. Кроме того, у художника были заблокированы все его банковские и личные счета.
Для режиссёра это уже не первый срок из-за его позиции и выступлений против властей, а в новом приговоре ему запрещено пользоваться социальными сетями и покидать страну в течение двух лет. Об этом сообщает Variety.
Адвокат Панахи сообщил, что суд заочно приговорил его клиента к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Помимо упомянутых обстоятельств, также остается неясным, какие именно обвинения были выдвинуты против Панахи по этому делу.
СМИ сообщают, что в течение последних двух десятилетий Панахи часто сталкивался с иранскими властями. В 2010 году уважаемому режиссёру запретили снимать фильмы, общаться с прессой и путешествовать, хотя он тайно продолжал снимать фильмы.
"В 2022 году Панахи был арестован в связи с протестами группы кинематографистов, но примерно через семь месяцев его освободили. Запрет был снят в апреле 2023 года, и иранские власти разрешили Панахи поехать в Канны на премьеру фильма "Это был просто несчастный случай". Впоследствии Панахи много путешествовал, чтобы популяризировать драму, в центре которой — проявление сильных чувств группы бывших заключённых к замученному охраннику, возникших в связи с его заключением", — отмечают журналисты.
Впоследствии он вернулся в Иран, узнав, что ему грозит годичный тюремный срок в родной стране по обвинению в пропагандистской деятельности против иранского государства. Сам режиссёр говорит, что он "нужен своей стране".
"Я тот человек, которому нужно быть в своей стране. Мне нужно дышать там и работать там. И даже если они захотят продлить срок заключения, они могут это сделать. Ничто не изменит моего решения о возвращении", — говорит журналист.
Ранее Фокус сообщал о том, что скончался известный режиссёр корейских дорам. Ан Пан Сок работал над рядом популярных фильмов, в частности, "Услышал это сквозь виноградную лозу", "Мой тайный роман" и "За белой башней".
Впоследствии стало известно, что Тайка Вайтити рассказал, снимет ли он новый фильм по мотивам "Звёздных войн". Он заявил, что вряд ли сможет снять эту картину, поскольку проект с 2020 года находится в замороженном состоянии.