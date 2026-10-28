Ворог держави номер 1: в Ірані винесли новий вирок режисеру Джафару Панахі (деталі, відео)

Лауреат Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за роботу "Це був лише нещасний випадок" Джафан Пахані був засуджений заочно за новим рішенням суду Тегерана. Також у митця були заблоковані всі його банківські та особисті рахунки.

Для режисера це вже не перший термін через його позицію та виступи проти влади, а в новому вироку — йому заборони користуватися соцмережами та покидати країну протягом двох років. Про це повідомляє Variety.

Адвокат Панахі повідомив, що суд заочно засудив його клієнта до п'яти років і одного місяця ув'язнення. Крім згаданих умов також залишається незрозуміло, які саме звинувачення були висунуті проти Панахі у цій справі.

ЗМІ пишуть, що протягом останніх двох десятиліть Панахі часто стикався з іранською владою. У 2010 році шанованого автора йому заборонили знімати фільми, спілкуватися з пресою та подорожувати, хоча він таємно продовжував їх знімати.

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"У 2022 році Панахі був заарештований у зв'язку з протестами групи кінематографістів, але приблизно через сім місяців його звільнили. Заборону було скасовано у квітні 2023 року, і іранська влада дозволила Панахі поїхати до Канн для запуску фільму "Це було просто нещасний випадок". Згодом Панахі багато подорожував, щоб популяризувати драму, яка зосереджена на виливі сильних почуттів групи колишніх ув'язнених до закатованого охоронця і яка виникла з його ув'язнення", — вказують журналісти.

Згодом він повернувся до Ірану про те, що йому загрожував річний тюремний термін у рідній країні за звинуваченням у пропагандистській діяльності проти іранської держави. Сам режисер говорить, що він "потрібен своїй країні.

"Я та людина, якій потрібно бути у своїй країні. Мені потрібно дихати там і працювати там. І навіть якщо вони захочуть продовжувати тюремний термін, вони можуть це зробити. Нічого не змінить моєї думки щодо повернення", — говорить журналіст.

Раніше Фокус повідомляв про те, що помер відомий режисер корейських дорам. Ан Пан Сок працював над низкою популярних стрічок, зокрема, "Почув це крізь виноградну лозу", "Мій таємний роман" та "За білою вежею".

Згодом стало відомо, що Тайка Вайтіті розповів, чи зробить новий фільм за "Зоряними війнами". Він заявив, що навряд чи зможе зняти роботу, адже проєкт з 2020 року перебуває в замороженому стані.