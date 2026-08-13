Раптово втратив свідомість на зйомках: помер відомий режисер улюблених корейських дорам

Відомий режисер корейських дорам Ан Пан Сок помер у віці 64 років під час надання медичної допомоги в лікарні після втрати свідомості від крововиливу в мозок.

Він працював над низкою популярних стрічок, зокрема, "Почув це крізь виноградну лозу", "Мій таємний роман" та "За білою вежею". Також стало відомо, що чоловік боровся з раком, пише Daily Star.

Південнокорейський режисер працював над майбутнім телесеріалом "Доктор кохання", коли йому раптово стало зле.

"Ми повідомляємо вам болісні новини. Висловлюємо найглибші співчуття та молимося за те, щоб покійний спочивав з миром", — йдеться у заяві команди, яка працювала разом з ним над дорамою, що запланована на жовтень 2026 року.

Помер відомий режисер корейських дорам Ан Пан Сок Фото: Скріншот

Смерть Ан Пан Сока сталася через рік після того, як йому поставили діагноз рак легенів, і він проходив лікування.

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Для його шанувальників ця звістка стала справжнім шоком.

"Справжній майстер оповіді, його робота визначила епоху корейського телебачення. Спочивай з миром", — пишуть фанати.

Похорон режисера, запланований на 15 серпня в похоронній залі лікарні Сеульського національного університету. Церемонія буде приватною, відповідно до побажань його родини.

Нагадаємо, що відома інфлюенсерка Цзян Сяороу померла після того, як отримала смертельні травми в жахливій автокатастрофі. Смертельна ДТП сталася після того, як вона розбила статую Гуаньінь, відтак, деякі юзери почали стверджувати, що аварія була відповіддю "карми" на її вчинок.

Також 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.