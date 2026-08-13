Внезапно потерял сознание на съемках: скончался известный режиссер любимых корейских дорам

Известный режиссёр корейских дорам Ан Пан Сок скончался в возрасте 64 лет во время оказания медицинской помощи в больнице после потери сознания из-за кровоизлияния в мозг.

Он работал над рядом популярных фильмов, в частности, "Услышал это сквозь виноградную лозу", "Мой тайный роман" и "За белой башней". Также стало известно, что мужчина боролся с раком, пишет Daily Star.

Южнокорейский режиссёр работал над будущим телесериалом "Доктор любви", когда ему внезапно стало плохо.

"Мы сообщаем вам печальную новость. Выражаем глубочайшие соболезнования и молимся о том, чтобы покойный упокоился с миром", — говорится в заявлении команды, которая работала вместе с ним над дорамой, премьера которой запланирована на октябрь 2026 года.

Скончался известный режиссер корейских дорам Ан Пан Сок Фото: Скриншот

Смерть Ан Пан Сока наступила через год после того, как ему поставили диагноз "рак легких" и он проходил лечение.

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Для его поклонников эта новость стала настоящим шоком.

"Настоящий мастер повествования, его творчество определило целую эпоху корейского телевидения. Покойся с миром", — пишут поклонники.

Похороны режиссёра запланированы на 15 августа в траурном зале больницы Сеульского национального университета. Церемония пройдёт в частном порядке в соответствии с пожеланиями его семьи.

Напомним, что известная инфлюенсерша Цзян Сяороу скончалась после того, как получила смертельные травмы в ужасной автокатастрофе. Смертельное ДТП произошло после того, как она разбила статую Гуаньинь, в связи с чем некоторые пользователи начали утверждать, что авария была ответом "кармы" на её поступок.

Кроме того, 17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в ходе ужасающей трагедии в Бразилии.