Обычная книга на распродаже оказалась уникальным раритетом: почему она так ценна (фото)

В одном из благотворительных магазинов Великобритании местная волонтерша обнаружила на первый взгляд старую книгу. Когда она взяла её в руки, то поняла — это довольно редкое издание классики фэнтези.

Редкой книгой оказалось первое издание 1950 года произведения Клайва Лиуса "Лев, ведьма и книжный шкаф", которое впоследствии было продано за 1000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

Детский фэнтезийный роман был выставлен на продажу на онлайн-портале благотворительной организации и быстро распродан. Экземпляр случайно обнаружили в книжном магазине Oxfam в городке Труро, графство Корнуолл.

Волонтер Джейн Рикард, которая и обнаружила эту редкость, рассказала, что перебирала новые подаренные книги, когда "совершенно случайно" наткнулась на этот редкий том.

"Она выглядела как старая книга, но когда я заглянула внутрь, чтобы проверить, не переиздание ли это. но это оказалось не так, и я очень обрадовалась. Поэтому я посмотрела в интернете, как выглядит первое издание, и тогда подумала: "Это первое издание!", — вспоминает сотрудница.

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Менеджер магазина Барнаби Атвелл сказал, что они были "на седьмом небе от счастья", когда получили пожертвование за книгу в размере 1000 фунтов. Г-н Атвелл добавил, что полученные средства будут переданы на благотворительность.

"Хроники Нарнии" — это серия из семи романов, самым известным из которых является "Лев, ведьма и книжный шкаф", опубликованных в период с 1950 по 1956 год. Они стали героями многочисленных экранизаций и театральных адаптаций, а в последнее время — сериала от Netflix.

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