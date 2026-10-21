Книга Стивена Кинга помогла бойцу ВСУ выжить на позиции почти 500 дней (видео)

Военнослужащий 30-й ОМБр Константин Власенко провёл на боевой позиции 491 день. За это время он продолжал выполнять боевые задачи, однако из-за ранений был вынужден ампутировать себе обе ноги, а впоследствии стал первым военнослужащим, которого эвакуировали с помощью дрона.

По словам господина Константина, книгу Стивена Кинга под названием "Аутсайдер" ему передала жена. Об этом военнослужащий рассказал в интервью Юрию Бутусову.

О книге от жены смотрите на тайм-коде от 23:40

"Жена прислала посылку, они (побратимы — ред.) её упаковали и сбросили мне [с дрона]", — сказал военный.

На вопрос Юрия Бутусова о том, о какой книге идет речь, господин Власенко ответил, что речь идет о книге американского "короля ужасов" Стивена Кинга. Название этого произведения он назвал по-русски "Чужак", однако в записи интервью речь идет о романе "Аутсайдер" (The Outsider).

Оригинальная и украиноязычная версия романа Стивена Кинга "Аутсайдер" Фото: коллаж Фокус

"Знала она (жена — прим. ред.) или не знала, но я пересмотрел все экранизации Стивена Кинга. Она не видела, […] но я — поклонник Стивена Кинга", — сказал военный.

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Журналист Юрий Бутусов добавил, что господин Константин провёл 491 сутки на позиции без ног. Также он подытожил в этой части разговора, что сама история бойца ВСУ "достойна нового романа Стивена Кинга".

Ранее Фокус сообщал о том, как раненого бойца ВСУ эвакуировали с поля боя с помощью воздушного дрона. Раненый боец, пехотинец 30-й ОМБр, получил ранение, находясь на позиции. Им оказался господин Константин Власенко.

Впоследствии стало известно, что Кинг стал самым запрещаемым автором в школах США. Эксперты отмечают, что книги Стивена Кинга чаще всего запрещают в школах США из-за наличия тем насилия, сексуального содержания и ЛГБТК+ сюжетных линий.