Стивен Кинг стал самым запрещенным автором в школах США: книги писателя массово изымают

Обнародован отчет PEN America, согласно которому Стивен Кинг стал самым запрещенным автором в школах США. Эксперты подчеркивают, что книги писателя чаще всего запрещаются в школах США, и именно поэтому Стивен Кинг возглавляет список запрещенных авторов.

Как сообщает The New York Post, эксперты отмечают, что книги Стивена Кинга чаще всего запрещаются в школах США из-за наличия тем насилия, сексуального содержания и ЛГБТК+ сюжетных линий.

Детали отчета PEN America

Организация PEN America представила ежегодный отчет "Banned in the USA" за 2024-2025 учебный год. В документе указано, что Стивен Кинг возглавляет список запрещенных авторов: его книги были подвергнуты цензуре 206 раз, а под запрет попали 87 различных произведений, среди которых "Керри" и "Противостояние".

Около 80% всех изъятий произошли в штатах Флорида, Техас и Теннесси. В то же время в некоторых других регионах — в частности в Иллинойсе, Мэриленде и Нью-Джерси — случаи цензуры не были зафиксированы.

Эксперты отмечают, что в школах США изымают книги известного писателя Стивена Кинга, опасаясь общественного или политического давления.

Причины запретов

По информации PEN America, главными причинами, по которым Стивен Кинг — самый запрещенный автор в американских школах, стали:

Основные факторы ограничений:

наличие сцен насилия и сексуального содержания;

сюжеты, затрагивающие тему ЛГБТК+;

описания расовой дискриминации и расизма;

опасения администраций школ относительно возможных штрафов и наказаний.

Напомним, в 2023-2024 годах PEN America зафиксировал более 10 тысяч случаев ограничений и запретов литературы в США. Хотя в этом году количество снизилось до 6,8 тысячи, проблема остается актуальной, ведь Стивен Кинг стал самым запрещенным автором в школах США, и тенденция цензуры в учебных заведениях продолжает расти.

