Стівен Кінг став найбільш забороненим автором у школах США: книги письменника масово вилучають

Оприлюднено звіт PEN America, згідно з яким Стівен Кінг став найбільш забороненим автором у школах США. Експерти підкреслюють, що книги письменника найчастіше забороняються у школах США, і саме тому Стівен Кінг очолює список заборонених авторів.

Як повідомляє The New York Post, експерти зазначають, що книги Стівена Кінга найчастіше забороняються у школах США через наявність тем насильства, сексуального змісту та ЛГБТК+ сюжетних ліній.

Деталі звіту PEN America

Організація PEN America представила щорічний звіт "Banned in the USA" за 2024–2025 навчальний рік. У документі вказано, що Стівен Кінг очолює список заборонених авторів: його книги були піддані цензурі 206 разів, а під заборону потрапили 87 різних творів, серед яких "Керрі" та "Протистояння".

Майже 80% усіх вилучень відбулися у штатах Флорида, Техас і Теннессі. Водночас у деяких інших регіонах — зокрема в Іллінойсі, Меріленді та Нью-Джерсі — випадки цензури не були зафіксовані.

Експерти зазначають, що у школах США вилучають книги відомого письменника Стівена Кінга, побоюючись суспільного чи політичного тиску.

Причини заборон

За інформацією PEN America, головними причинами, через які Стівен Кінг — найбільш заборонений автор в американських школах, стали:

Основні чинники обмежень:

наявність сцен насильства та сексуального змісту;

сюжети, що торкаються теми ЛГБТК+;

описи расової дискримінації та расизму;

побоювання адміністрацій шкіл щодо можливих штрафів та покарань.

Нагадаємо, у 2023–2024 роках PEN America зафіксував понад 10 тисяч випадків обмежень і заборон літератури у США. Хоча цього року кількість знизилася до 6,8 тисячі, проблема залишається актуальною, адже Стівен Кінг став найбільш забороненим автором у школах США, і тенденція цензури у навчальних закладах продовжує зростати.

