Книжка Стівена Кінга допомогла бійцю ЗСУ вижити на позиції майже 500 днів (відео)

Військовослужбовець 30-ї ОМБр Костянтин Власенко провів на бойовій позиції 491 день. За цей час він продовжував виконувати бойові завдання, однак через поранення змушений був ампутувати собі дві ноги, а згодом став першим військовим, якого евакуювали за допомогою дрона.

За словами пана Костянтина, книжку Стівена Кінга під назвою "Аутсайдер" його передала дружина. Про це військовослужбовець розповів у інтерв'ю Юрію Бутусову.

Про книжку від дружини дивитися на тайм-коді від 23:40

"Дружина прислала посилку, вони (побратими — ред.) її упакували, скинули її мені [з дрона]", — сказав військовий.

На запитання Юрія Бутусова, про яку книжку йдеться, пан Власенко відповів, що мова йде про книгу американського "короля жахів" Стівена Кінга. Назву цієї роботи він назвав російською "Чужак", однак у записі інтерв'ю мова йде про роман "Аутсайдер" (The Outsider).

Оригінальна та україномовна версія роману Стівена Кінга "Аутсайдер" Фото: колаж Фокус

"Знала вона (дружина — ред.) чи не знала, але я передивився всі екранізації Стівена Кінга. Вона не бачила, […] але я — прихильник Стівена Кінга", — сказав військовий.

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Журналіст Юрій Бутусов додав, що пан Костянтин провів 491 добу на позиції без ніг. Також він резюмував у цій частині розмови, що сама історія бійця ЗСУ "варта нового роману Стівена Кінга".

Раніше Фокус повідомляв, як пораненого бійця ЗСУ евакуювали з поля бою повітряним дроном. Поранений боєць, піхотинець 30-ї ОМБр, отримав поранення, перебуваючи на позиції. Ним виявився пан Костянтин Власенко.

Згодом стало відомо, що Кінг став найзаборонюванішим автором у школах США. Експерти зазначають, що книги Стівена Кінга найчастіше забороняються у школах США через наявність тем насильства, сексуального змісту та ЛГБТК+ сюжетних ліній.