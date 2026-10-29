Звичайна книжка на розпродажі виявилася унікальним раритетом: чому вона така цінна (фото)

В одному з благодійних магазинів Британії місцева волонтерка виявила на перший погляд стару книжку. Коли вона узяла її до рук, то зрозуміла — це доволі раритетне видання класики фентезі.

Рідкісною книжкою було перше видання 1950 року роботи Клайва Льїюса "Лев, відьма і книжкова шафа", яку згодом продали за £1000. Про це повідомляє BBC.

Дитячий фентезійний роман був виставлений на продаж на онлайн-порталі благодійної організації і швидко розпроданий. Примірник випадково виявили в книгарні Oxfam у містечку Труро, графство Корнуолл.

Волонтерка Джейн Рікард, яка і виявила раритет, розповіла, що перебирала нові подаровані книги, коли натрапила на рідкісний том "цілком випадково".

"Вона виглядала як стара книжка, але коли я заглянула всередину, щоб перевірити, чи це перевидання. Але це не так, і я дуже зраділа. Тож я перевірила в інтернеті, як виглядає перше видання, і тоді подумала: 'Це перше видання!", — згадує працівниця.

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Менеджер магазину Барнабі Атвелл сказав, що вони були "на сьомому небі від щастя", коли отримали пожертву за книжку в 1000 фунтів. Пан Атвелл додав, що отримані кошти передадуть на благодійність.

"Хроніки Нарнії" — це серія з семи романів, найвідомішим з яких є "Лев, відьма і шафа", опублікованих між 1950 і 1956 роками. Вони були героями численних екранізацій і театральних адаптацій, останнім часом — виробництво серіалу від Netflix.

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