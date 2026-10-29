"Рембрандт для бедняков": в музее Амстердама туристам делают татуировки по гравюрам классика (видео)

Посетители Музея дома Рембрандта в Амстердаме могут унести домой произведение искусства голландского мастера, навсегда запечатлённое на их коже. Проект по нанесению изображений художника реализуется с 2023 года.

Проект под названием "Рембрандт для бедняков" вновь возобновился в связи с большим спросом со стороны туристов, которые могут прийти в дом, где жил художник, и сделать татуировку по своему вкусу. Об этом сообщает Euronews.

Проект объединяет две совершенно разные художественные традиции, превращая столетние гравюры в современное боди-арт. Корреспондент агентства Associated Press Майк Кордер говорит, что не мог себе представить, что когда-нибудь сам сделает татуировку. На этот раз он пообщался с известным голландским тату-мастером Хенком Шиффмахером, более известным как Хенки Панки, чтобы на его руке воссоздали офорт Рембрандта 1630 года "Автопортрет с беретом и широко раскрытыми глазами".

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Примерно через 30 минут тату-мастер нанес на кожу журналиста один из известных автопортретов голландского художника. Когда Шиффмахер закончил татуировку Кордера, он принял его в то, что в шутку называл "миром чудаков". Вердикт журналиста был прост: доволен результатом, хотя и немного болезненным.

Автопортрет Рембрандта в берете с приоткрытыми глазами, 1630 г. Фото: Wikiart

Голландский мастер Хенк Шиффмахер, чья карьера длится уже более 45 лет, делал татуировки знаменитостям, в том числе Леди Гаге и участникам группы Red Hot Chili Peppers. Он носит прозвище "Рембрандт бедняка", считая татуировку искусством, которое сопровождает своего обладателя всю жизнь.

Директор музея Милу Гальбесма отмечает, что автопортреты Рембрандта демонстрируют "его удивительную честность, передавая каждую складку и недостаток, включая его собственные". Сам проект с татуировками Рембрандта каждый желающий сможет реализовать в доме-музее художника до 7 ноября.

Ранее Фокус сообщал о том, как утраченная картина голландского художника была продана за рекордную сумму. Работа XVII века "Поколение королей" изначально была оценена в 14 тыс. долларов, но затем была продана почти за 14 млн долларов.

Впоследствии стало известно о токсичном секрете знаменитой картины Рембрандта. Оказалось, что художник использовал особый пигмент, который ранее не встречался в его палитре.