"Рембрандт бідняка": у музеї Амстердама туристам роблять тату за гравюрами класика (відео)

Відвідувачі Музею будинку Рембрандта в Амстердамі можуть забрати додому витвір мистецтва голландського майстра, назавжди витатуйований на їхній шкірі. Проєкт з нанесення зображень художника триває з 2023 року.

Проєкт під назвою "Рембрандт бідняка" знову повернувся за великим попитом серед туристів, які можуть прийти в будинок, де жив художник, і зробити татуювання на власний смак. Про це повідомляє Euronews.

Проєкт об'єднує дві дуже різні художні традиції, перетворюючи столітні гравюри на сучасне тілесне мистецтво. Кореспондент видання Associated Press Майк Кордер говорить, що не уявляв, що колись сам зробить татуювання. Цього разу він поспілкувався з відомим голландським тату-майстром Генком Шиффмахером, більш відомим як Хенкі Панкі, щоб на його руці відтворили офорт Рембрандта 1630 року "Автопортрет з беретом і широко розплющеними очима".

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Приблизно через 30 хвилин тату-майстер наніс один з відомих автопортретів голландського художника на шкіру журналіста. Коли Шиффмахер закінчив татуювання Кордера, він прийняв його у те, що жартома називав "світом диваків". Вердикт журналіста був простим: задоволений результатом, хоч і трохи болючий.

Автопортрет Рембрандта з беретом і розплющеними очима, 1630р Фото: Wikiart

Голландський майстер Генк Шиффмахер, чия кар'єра триває понад 45 років, мав татуювання знаменитостей, зокрема Леді Гаги та учасників Red Hot Chili Peppers. Він приймає прізвисько "Рембрандт бідняка", вважаючи татуювання мистецтвом, яке супроводжує власника все життя.

Директорка музею Мілу Гальбесма каже, що автопортрети Рембрандта демонструють "його дивовижну чесність, передаючи кожну складку й недолік, включно з його власною". Сам проєкт із татуюваннями Рембрандта кожен охочий зможе зробити в домі-музеї художника до 7 листопада.

Раніше Фокус повідомляв про те, як втрачену картину нідерландця продали за рекордну суму. Робота 17-го століття "Покоління королів" спочатку оцінена в $14 тис, але потім була продана за майже $14 млн.

Згодом стало відомо про токсичний секрет на знаменитій картині Рембрандта. Виявилося, що художник використовував особливий пігмент, який раніше не зустрічався в палітрі.