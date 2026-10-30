Рекордная статуя и главный праздник: как мексиканская столица готовится к Дню мертвых (видео)

В столице Мексики продолжается подготовка к одному из главных праздников страны — Дню мертвых. Для этого организаторы подготовили главную скульптуру мероприятия под названием "Катрина", которая станет центральным элементом программы празднования.

Монумент длиной 33,4 м уже установил рекорд Гиннеса и сейчас готовится к началу празднования Дня мертвых. Об этом сообщает Euronews.

"Созданная около 140 художниками и техническими специалистами, эта фигура одета в фиолетовое платье длиной более 27 метров. Посетители собрались под инсталляцией, чтобы сфотографироваться, пока рабочие доделывали экспозицию. Напротив Митрополичьего собора в Мехико Катрина стоит в центре огромной офренды — традиционного алтаря в честь умерших, окруженного ковром из около 70 000 растений", — говорится в материале.

В этой изысканной экспозиции также представлены цветные ковры из опилок и фигурки, вдохновленные аксолотлями и алебрихес — фантастическими народными персонажами Мексики. Инсталляция отдает дань уважения мексиканскому художнику Хосе Гвадалупе Посаде, чья иллюстрация 1913 года со скелетной женщиной стала источником вдохновения для La Catrina. Сегодня этот образ является одним из самых узнаваемых символов Дня мертвых.

Видео дня

День мертвых в Мексике отмечается 1 и 2 ноября, когда семьи собираются, чтобы почтить память умерших близких с помощью фотографий, еды, цветов и подарков. Бархатцы, известные как cempasúchil, традиционно считаются растениями, которые благодаря своему цвету и аромату приводят духов домой.

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Впоследствии стало известно об историческом путешествии "алтаря народов" в Мексике. Эта находка проливает свет на период культурного обмена между двумя мезоамериканскими цивилизациями около 1700 лет назад.