Панорамная терраса и полкилометра высоты: как выглядит самый высокий небоскреб в Латинской Америке

Небоскреб Torre Rise в Мексике, высота которого уже превысила 300 из запланированных 484 метров. После завершения строительства он станет самым высоким в Латинской Америке и войдет в список 15 самых высоких небоскребов мира.

Torre Rise — это уникальный небоскреб, который строится в третьем по величине городе Мексики, Монтеррее. Здание расположено в самом центре одного из ключевых районов города, пишет GeekWeek.

Высота Torre Rise составляет 484 метра. Именно это сделает его самым высоким небоскребом в Латинской Америке, а также позволит включить здание в список самых высоких небоскребов мира. Недавно высота сооружения уже превысила 345 метров.

Torre Rise пополнит список самых высоких небоскребов в мире

Известно, что строительство Torre Rise началось в 2022 году, но из-за возникших трудностей работы были временно приостановлены. Позже строительство возобновилось, и Torre Rise снова растёт ввысь.

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Кроме того, Torre Rise, высота которого составляет 484 м, обойдет в списке мировых рекордсменов российский Лахта-Центр высотой 462 метра в Санкт-Петербурге и Централ-Парк-Тауэр высотой 472 метра в Нью-Йорке.

Небоскреб Torre Rise был спроектирован мексиканским архитектором Эстебаном Рамосом, руководителем архитектурного отдела Ancore Group. Здание призвано сочетать роскошь с устойчивым развитием за счет использования экологически чистых решений. Проект был разработан в соответствии с самыми высокими стандартами сейсмостойкости, что является важным фактором в этом горном регионе страны.

Небоскреб Torre Rise уже превысил 345 метров Фото: Скриншот

Из запланированных 484 метров 408 — будут отведены под коммерческие, жилые, гостиничные и офисные помещения, а остальные 76 метров займет шпиль на вершине здания. Проект также включает зоны для отдыха — 4300 квадратных метров зеленых насаждений и 8000 квадратных метров рекреационной зоны.

Также планируется обустроить смотровые площадки, в частности с общедоступной террасой, с которой открывается панорамный вид на горы и город на 360 градусов.

Ожидается, что строительство небоскреба будет завершено в конце 2026 или в начале 2027 года.

Напомним, что в Саудовской Аравии строится небоскреб высотой более километра, в котором будет 59 лифтов, квартиры, офисы и самая высокая в мире смотровая площадка.

Кроме того, новый вокзал "Чунцин-Восток" официально признан крупнейшим в мире железнодорожным вокзалом по площади: он занимает 1,22 миллиона квадратных метров, что соответствует примерно 170 футбольным полям. Его построили за рекордные 38 месяцев.