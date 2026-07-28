Панорамна тераса і пів кілометра висоти: як виглядає найвищий у Латинській Америці хмарочос

Хмарочос Torre Rise у Мексиці, висота якого вже перевищила понад 300 із запланованих 484 метрів. Після завершення будівництва стане найвищим у Латинській Америці та увійде до списку 15 найвищих хмарочосів світу.

Torre Rise — це унікальний хмарочос, що будується в третьому за величиною місті Мексики, Монтерреї. Будівля знаходиться в самому серці одного з ключових районів міста, пише GeekWeek.

Висота Torre Rise становить 484 метрів. Саме це зробить його найвищим хмарочосом у Латинській Америці, а також будівлю буде включено до списку найвищих хмарочосів світу. Нещодавно висота споруди вже перевищила 345 метрів.

Torre Rise поповнить список найвищих хмарочосів у світі

Відомо, що будівництво Torre Rise розпочалося у 2022 році, але через труднощі робити були тимчасово зупинено. Пізніше будівництво відновилося, і Torre Rise знову піднімається вгору.

Крім того, Torre Rise, з його 484 м висотою, обійде у списку світових рекордсменів російський Лахта Центр з висотою 462 метри у Санкт-Петербурзі та Централ Парк Тауер з висотою 472 метри у Нью-Йорку.

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Хмарочос Torre Rise був спроєктований мексиканським архітектором Естебаном Рамосом, керівником архітектурного відділу Ancore Group. Будівля має на меті поєднати розкіш із сталим розвитком, використовуючи екологічно чисті рішення. Проєкт був розроблений відповідно до найвищих стандартів сейсмостійкості, що є важливим фактором в цьому гірському регіоні країни.

Хмарочос Тorre Rise вже перевищив 345 метрів Фото: Скріншот

Із запланованих 484 метрів 408 — буде відведено під комерційні, житлові, готельні та офісні приміщення, а решта 76 метрів займе шпиль на верху будівлі. Проєкт також включає зони для відпочинку — 4300 квадратних метрів зелених насаджень та 8000 квадратних метрів рекреаційної зони.

Також плануються облаштувати оглядові майданчики, зокрема із загальнодоступною терасою із панорамним видом на гори та місто на 360 градусів.

Очікується, що будівництво хмарочоса буде завершено наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії будують хмарочос заввишки понад кілометр, який матиме 59 ліфтів, квартири, офіси та найвищий у світі оглядовий майданчик.

Також новий вокзал Чунцін-Схід офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів. Його побудували за рекордні 38 місяців.