10 років будівництва, 160 поверхів і висота 1 км: як виглядає новий найвищий хмарочос у світі

У Саудівській Аравії будують хмарочос заввишки понад кілометр, який матиме 59 ліфтів, квартири, офіси та найвищий у світі оглядовий майданчик.

Будівництво Jeddah Tower у Джидді – хмарочоса, який буде стати першим у світі будинком заввишки понад один кілометр і поб'є рекорд у відомої будівлі Бурдж-Халіфи, повідомляє видання Geek Week.

Сьогодні найвищою у світі спорудою є Бурдж-Халіфа, що має висоту 828 метрів, але після завершення будівництва Jeddah Tower очолить цей світовий рейтинг.

На сьогодні вже збудовано 106 поверхів із запланованих 160. А висота споруди вже становить приблизно 426 метрів, але найближчими місяцями вона може перетнути рубіж у пів кілометра.

Архітектори, які його спроєктували, передбачили створення "вертикального міста", де буде житло, офіси та об'єкти сфери послуг. Загальна площа хмарочоса сягне близько 530 тисяч квадратних метрів, а пересуватися по ньому відвідувачі зможуть за допомогою 59 ліфтів.

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Спеціальна родзинка — це найвищий у світі оглядовий майданчик, що розташований на позначці понад 640 метрів. Саме звідки відкриватиметься розкішний вид на Червоне море.

У Саудівській Аравії зводять перший кілометровий хмарочос Фото: З відкритих джерел

Автором проєкту виступили фахівці з бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Адріан Сміт, один із засновників компанії, брав участь у створенні Бурдж-Халіфи.

Відомо, що будівлю оснастять сучасними системами кондиціонування та енергоефективними фасадами, адаптованими до спеки.

Роботи над хмарочосом стартували у ще 2013 року, але неодноразово призупинялися. Постійного темпу будівництво набуло лише 2025 року, після чого башта почала швидко рости і вже з'явився сотий поверх.

Крім того, Jeddah Tower є частиною масштабної програми "Бачення Саудівської Аравії 2030", покликаної диверсифікувати економіку країни та зменшити її залежність від нафти. Хмарочос має стати потужним стимулом для розвитку туризму та ділової активності в Джидді.

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