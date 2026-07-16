Навісна автомагістраль прямо над багатоповерхівками: як виглядає найгірше сусідство у світі

Міст Шуйкоусі в китайському місті Гуйян, відомий тим, що він проходить прямо над кількома багатоквартирними будинками, створюючи дивне середовище для життя.

Міст Шуйкоусі збудували у 1997 році. Але проект швидко опинився в центрі уваги через своє незвичайне розташування, пише Oddity Central.

Міст в китайському місті Гуйян над житловими будинками

Влада міста Гуйян, зіткнувшись з нестачею вільної землі для доступного житла, вирішила використати простір під мостом для будівництва низки багатоквартирних будинків.

Ідея будівництва прямо під мостом полягала в тому, щоб скористатися невикористаною землею поблизу центру міста, замість розширення міста на околиці. Таким чином, мешканці могли б легко дістатися до центру міста.

Через два роки після завершення будівництва мосту, було зведено близько 10 житлових будинків з житлом з низькою орендною платою. Потім поступово на вільній ділянці під естакадою було додано ще більше будівель.

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Але, очевидно, це була не зовсім вдала ідея. Адже понад десяток багатоквартирних будинків, які підіймаються аж до мосту, потерпають від шуму та вібрацій транспорту.

Міст у місті Гуян

Постійний шум транспорту та вібрація від проїжджаючих над головою транспортних засобів стали щоденним випробуванням в житті тисяч людей, які там мешкали, але мало хто з них скаржився. Бо переваги значно переважали недоліки, тому люди просто адаптувалися.

Щоб покращити умови життя, влада зрештою заборонила важким вантажівкам використовувати міст, що дещо зменшило шум і тряску.

Але це все ще не найтихіше чи найкомфортніше місце в Гуйяні, бо мешканці нічого не можуть зробити, щоб запобігти потраплянню пилу з дороги до своїх домівок.

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