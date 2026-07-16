Подвесная автомагистраль прямо над многоэтажками: как выглядит самое ужасное соседство в мире

Мост Шуйкоуси в китайском городе Гуйян известен тем, что проходит прямо над несколькими многоквартирными домами, создавая необычную среду для жизни.

Мост Шуйкоуси был построен в 1997 году. Однако этот проект быстро оказался в центре внимания из-за своего необычного расположения, пишет Oddity Central.

Мост в китайском городе Гуйян над жилыми домами

Власти города Гуйян, столкнувшись с нехваткой свободных земельных участков для строительства доступного жилья, решили использовать пространство под мостом для возведения ряда многоквартирных домов.

Идея строительства прямо под мостом заключалась в том, чтобы использовать незанятую землю вблизи центра города, вместо того чтобы расширять город в сторону окраин. Таким образом, жители могли бы легко добраться до центра города.

Через два года после завершения строительства моста было построено около 10 жилых домов с квартирами по низкой арендной плате. Затем на свободном участке под эстакадой постепенно появилось ещё больше зданий.

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Но, очевидно, это была не совсем удачная идея. Ведь более десятка многоквартирных домов, которые тянутся вплоть до моста, страдают от шума и вибраций транспорта.

Мост в городе Гуян

Постоянный шум транспорта и вибрация от проезжающих над головой транспортных средств стали ежедневным испытанием в жизни тысяч людей, проживавших там, но мало кто из них жаловался. Ведь преимущества значительно перевешивали недостатки, поэтому люди просто приспособились.

Чтобы улучшить условия жизни, власти в конце концов запретили тяжелым грузовикам пользоваться мостом, что несколько уменьшило шум и тряску.

Но это всё ещё не самое тихое и не самое комфортное место в Гуйяне, ведь жители ничего не могут сделать, чтобы предотвратить попадание пыли с дороги в свои дома.

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