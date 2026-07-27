10 лет строительства, 160 этажей и высота 1 км: как выглядит новый самый высокий небоскреб в мире

В Саудовской Аравии строят небоскреб высотой более километра, в котором будет 59 лифтов, квартиры, офисы и самая высокая в мире смотровая площадка.

Строительство Jeddah Tower в Джидде — небоскреба, который станет первым в мире зданием высотой более одного километра и побьет рекорд знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, сообщает издание Geek Week.

Сегодня самым высоким зданием в мире является Бурдж-Халифа, высота которого составляет 828 метров, но после завершения строительства Jeddah Tower возглавит этот мировой рейтинг.

На сегодняшний день уже построено 106 этажей из запланированных 160. Высота здания уже составляет примерно 426 метров, но в ближайшие месяцы она может превысить отметку в полкилометра.

Архитекторы, разработавшие его проект, предусмотрели создание "вертикального города", в котором будут расположены жилые помещения, офисы и объекты сферы услуг. Общая площадь небоскреба составит около 530 тысяч квадратных метров, а передвигаться по нему посетители смогут с помощью 59 лифтов.

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Особая изюминка — самая высокая в мире смотровая площадка, расположенная на высоте более 640 метров. Именно отсюда откроется великолепный вид на Красное море.

В Саудовской Аравии возводят первый небоскреб высотой в один километр Фото: Из открытых источников

Авторами проекта выступили специалисты из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Адриан Смит, один из основателей компании, принимал участие в создании Бурдж-Халифы.

Известно, что здание будет оснащено современными системами кондиционирования и энергоэффективными фасадами, приспособленными к жаркой погоде.

Работы над небоскребом начались ещё в 2013 году, но неоднократно приостанавливались. Постоянный темп строительство набрало только в 2025 году, после чего башня начала быстро расти, и уже появился сотый этаж.

Кроме того, Jeddah Tower является частью масштабной программы "Видение Саудовской Аравии 2030", призванной диверсифицировать экономику страны и снизить её зависимость от нефти. Небоскреб должен стать мощным стимулом для развития туризма и деловой активности в Джидде.

Напомним, что мост Шуйкоуси в китайском городе Гуйян известен тем, что проходит прямо над несколькими многоквартирными домами, создавая необычную среду для жизни. Мост Шуйкоуси был построен в 1997 году. Но проект быстро оказался в центре внимания из-за своего необычного расположения.

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