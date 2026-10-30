Рекордна статуя та головне свято: як готується мексиканська столиця до Дня мертвих (відео)

У столиці Мексики триває підготовка до одного з головних свят країни — Дня мертвих. Для цього організатори підготували головну статую події під іменем "Катріна", яка стане головною в програмі святкування.

Монумент має довжину в 33,4 м уже встановила рекорд Гіннеса і наразі готується до початку святкування Дня мертвих. Про це повідомляє Euronews.

"Створена близько 140 художниками та техніками, ця фігура носить фіолетову сукню довжиною понад 27 метрів. Відвідувачі зібралися під інсталяцією, щоб фотографувати, поки робітники завершували експозицію. Навпроти Митрополичого собору у Мехіко Катріна стоїть у центрі величезної офренди — традиційного вівтаря на честь померлих, оточеного килимом із близько 70 000 рослин", — вказано в матеріалі.

Вишукана експозиція також містить кольорові килими з тирси та фігурки, натхненні аксолотлями та алебріхес — фантастичними народними творами Мексики. Інсталяція віддає шану мексиканському художнику Хосе Гвадалупе Посаді, чия ілюстрація 1913 року зі скелетною жінкою стала натхненням для La Catrina. Нині цей образ є одним із найвпізнаваніших символів Дня мертвих.

Видео дня

День мертвих у Мексиці відзначається 1 та 2 листопада, де збираються сім'ї, щоб вшанувати пам'ять померлих близьких через фотографії, їжу, квіти та дари. Чорнобривці, відомі як cempasúchil, традиційно вважають такими, що ведуть духів додому через свій колір і аромат.

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