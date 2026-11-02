Первые экземпляры нового романа Илариона Павлюка были проданы на аукционе: что известно о книге (фото)

1 ноября во время концерта группы "Курган & Agregat" в Житомире исполнители Амил и Рамил Насировы устроили аукцион с новым романом Иллариона Павлюка. Все средства от продажи билетов и книги артисты планируют передать на нужды ВСУ.

За два экземпляра новой книги украинского автора бестселлеров заплатили 58 и 57 тысяч гривен соответственно. Об этом сообщает портал "Читомо".

"Всего для благотворительных аукционов на концертах было изготовлено 30 экземпляров книги, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Первый экземпляр продали за 58 тысяч гривен, второй — за 50 тысяч (108 тысяч гривен в сумме)", — говорится в тексте.

Хип-хоп-исполнители из "Курган & Agregat" провели благотворительный аукцион в пользу ВСУ Фото: Читомо

Один из участников аукциона, Григорий, сообщил, что купил новый роман автора в подарок. Вторыми счастливчиками, получившими ещё один экземпляр нового романа, стали зрители концерта Денис и Аня.

Новый роман Иллариона Павлюка: что о нём известно

Из опубликованных фотографий известно, что новая книга автора будет называться "Что-то не так с Элайзой". Сам автор ранее раскрыл некоторые детали о том, что именно ждет читателей в его новой книге.

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Новый роман Павлюка будет называться "Что-то не так с Элайзой" Фото: Читомо

По словам господина Павлюка, новый роман выйдет осенью, а сам текст будет написан в жанре научной фантастики. Писатель заявил, что работал над текстом в течение года во время службы в ВСУ и в целом у него было "очень мало времени на это". Поэтому работа над романом велась быстро, ведь автор тщательно продумал все элементы — три акта, драматургические повороты, арки персонажей и т. д.

"Писательство — это для меня всегда пространство свободы, и оно компенсирует ту несвободу, с которой приходится мириться, когда, например, соглашаешься служить в армии. Так или иначе, ты отдал свою свободу. Например, тебе нужно получать разрешение на выезд за пределы гарнизона. У тебя очень четкие правила. И поэтому пребывание на этой территории абсолютной свободы, когда ты создаешь миры и жонглируешь ими, вдруг становится даже отдыхом, а не работой", — рассказал господин Павлюк.

Аккаунт, посвященный новой книге Иллариона Павлюка "Что-то не так с Элайзой"

В настоящее время на странице в Instagram, которую ведут представители "Издательства Старого Льва", издающего романы автора, были обновлены фотография и описание. В нём указан новый логин "eliza_by_pavliuk" и краткое описание: "Новая книга Иллариона Павлюка".

На данный момент синопсис и описание книги недоступны для общественности. Кроме того, книга ещё не поступила в официальную продажу, а дата её официального выпуска пока неизвестна.

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