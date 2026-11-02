Перші примірники нового роману Іларіона Павлюка продали на аукціоні: що відомо про книжку (фото)

1 листопада під час концерту гурту "Курган & Agregat" у Житомирі виконавці Аміл і Раміл Насірови влаштували аукціон з новим романом Ілларіона Павлюка. Всі кошти від продажів квитків і книжки артисти планують передати на потребу ЗСУ.

За два примірники нового тексту українського автора бестселерів віддали 58 та 57 тисяч гривень відповідно. Про це повідомляє портал "Читомо".

"Загалом для благодійних аукціонів на концертах виготовили 30 примірників книжки, кожен із яких має індивідуальний номер. Перший примірник продали за 58 тисяч гривень, другий — за 50 тисяч (108 тисяч гривень в сумі)", — вказано в тексті.

Хіпхоп виконавці з "Курган & Agregat" влаштували благодійний аукціон на потреби ЗСУ Фото: Читомо

Один з учасників аукціону, Григорій, повідомив, що купив новий роман автора на подарунок. Другими щасливчиками, які отримали ще один примірник нового роману, стали глядачі концерту Денис та Аня.

Новий роман Ілларіона Павлюка: що про нього відомо

З опублікованих фотографій відомо, що прийдешній текст автора матиме назву "Щось не так з Елайзою". Сам автор раніше розкрив деякі деталі, що саме очікуватиме на читачів у його новій книжці.

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Новий роман Павлюка матиме назву "Щось не так з Елайзою" Фото: Читомо

За словами пана Павлюка, новий роман вийде восени, а сам текст матиме науково-фантастичний жанр. Письменник заявив, що працював над текстом рік під час служби в ЗСУ, і загалом мав "дуже мало часу на це". Тому робота над романом велася швидко, адже автор ретельно продумав усі елементи — три акти, драматургічні повороти, арки персонажів тощо.

"Писання – завжди для мене територія свободи й вона компенсує ту несвободу, яку ти маєш, коли ти погодився, наприклад, служити у війську. Так чи інакше, ти задонатив свою свободу. Наприклад, ти маєш отримувати дозвіл на виїзд на межі гарнізону. Ти маєш дуже чіткі правила. І тому перебування на цій території абсолютної свободи, коли ти створюєш світи й жонглюєш ними, стає раптом відпочинком навіть, а не роботою", — розповів пан Павлюк.

Акаунт щодо нової книжки Ілларіона Павлюка "Щось не так з Елайзою"

Наразі на Instagram-сторінці, яку ведуть представники "Видавництва Старого Лева", що видають романи автора, відбулася зміна світлини та опису. У ньому вказано новий логін "eliza_by_pavliuk" та короткий опис: "Нова книга Ілларіона Павлюка".

Наразі синопсису та опису тексту не має в публічному доступі. Також книжка ще не надійшла в офіційний продаж, а дата її офіційного релізу залишається невідомою.

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