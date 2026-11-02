От бессонницы и падения до бестселлера и славы: невероятная история писательницы Кит де Ваал (фото)

Британско-ирландская писательница Кит де Ваал (1960) прошла тернистый путь до того, как стала автором бестселлеров. Ей пришлось пережить бедность, чрезмерное влияние религии, побег из дома, отчаяние, депрессию, употребление запрещенных веществ и отказы, прежде чем она обрела признание.

Писательница карибско-ирландского происхождения Ким де Валл (настоящее имя — Мэнди Тереза О’Лафлин) говорит, что книги в свое время спасли её от нервного срыва и дали ей новое дыхание в жизни. Об этом говорится в материале BBC.

Кит де Ваал рассказывает о важности книг и чтения в жизни

Она вспоминает, что её жизнь была полна неожиданных поворотов: отец с Карибских островов, мать — ирландская мигрантка, распад семьи, присоединение матери к Свидетелям Иеговы и побег из дома в 16 лет. Кит де Ваал говорит, что ей пришлось пережить бедность, предвзятое отношение из-за цвета кожи, чувство покинутости и одиночества.

Она признается, что в один миг решила сбежать из родительского дома, где жизнь всё сильнее связывали с верой. Следующие пять лет она вела "беспорядочный образ жизни", употребляла запрещенные препараты и алкоголь, а затем стала свидетельницей гибели друзей от пагубных привычек.

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"Мне было очень плохо. Я бы сказала, что до очень серьёзного нервного срыва оставалось несколько месяцев", — признаётся будущая авторка.

Возвращение и путь к успеху: Кит де Ваал о переломном моменте в жизни

Вернувшись домой после скитаний, она устроилась на работу в Королевскую прокуратуру и проработала в правовой системе более 15 лет, занимаясь делами об усыновлении. Однако ключевым моментом стал один случайный разговор.

Кит де Ваал вспоминает, что пришла на какую-то встречу и сидела в ожидании, когда её пригласят. Рядом находился её коллега, с которым они заговорили, а потом он заметил, как женщина зевает от усталости и бессонницы. На это случайный собеседник посоветовал ей начать читать.

Кит де Ваал считает, что любовь к чтению следует прививать с самого раннего возраста

"Я ответила, что не люблю книги и не привыкла читать. Он дал мне список из 10 книг. Я никогда не лечила бессонницу, но открыла для себя новый мир", — признается писательница.

В последующие годы она стала активной читательницей, а затем решилась написать собственный текст. Однако, как она сама признается, получила десятки отказов и потратила годы на оттачивание своего мастерства, пока в 2016 году не вышел её роман "Меня зовут Леон" — история 9-летнего мальчика смешанной расы, который стал свидетелем событий в Бирмингеме в 1981 году.

Сама госпожа де Ваал говорит, что самый важный урок её успеха — прост. Она отмечает, что по-прежнему остаётся страстной поклонницей чтения во всех его формах, включая аудиокниги.

Ким де Ваал со своим последним бестселлером "Лучшее из всего" Фото: Facebook

"Если и есть важный жизненный урок, то это — пиши о том, что для тебя действительно важно. Я до сих пор считаю, что открыла для себя мир чтения. Это спасло мне жизнь", — сказала она.

После международного успеха и ряда наград писательница Кит де Ваал учредила премию для молодых писателей. Сегодня эта известная писательница уже издала ряд романов, проводит мастер-классы и встречи с читателями, а также рассказывает о важности книг в жизни.

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