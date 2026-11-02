Від безсоння і падіння до бестселера і слави: неймовірна історія письменниці Кіт де Ваал (фото)

Британсько-ірландська письменниця Кіт де Ваал (1960) пройшла тернистий шлях до авторки бестселерів. Їй довелося пережити бідність, надмірний вплив релігії, втечу з дому, відчай, депресію, заборонені речовини та відмови, перш ніж отримати визнання.

Авторка карибсько-ірландського походження Кім де Валл (справжнє ім'я — Менді Тереза О'Лафлін) говорить, що скаже книжки свого часу врятували її від нервового зриву та дали їй новий подих у житті. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Кіт де Ваал розповідає про важливість книжок та їх читання в житті

Вона згадує, що її історія була сповнена карколомних поворотів: батько з Карибських островів, мати — ірландська мігрантка, розрив сім'ї, перехід матері до свідків Єгови та втеча з дому в 16 років. Вона говорить, що довелося пройти бідність, упередження щодо кольору шкіри, відчуття покинутості та самотності.

Вона зізнається, що в одну мить вирішила втекти з материного дому, яка все сильніше зв'язувала життя з вірою. Наступні п'ять років вона була "дикою", вживала заборонені препарати та алкоголь, а потім — бачила смерті друзів від пагубних звичок.

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"Мені було дуже погано. Я би сказала, що залишилося кілька місяців до дуже серйозного нервового зриву", — зізнається майбутня авторка.

Повернення та шлях до успіху: Кіт де Ваал про переломний момент життя

Повернувшись додому після скитань, вона знайшла роботу в Королівській прокуратурі та працювала в системі права понад 15 років, де займалася справами про всиновлення. Однак ключовим моментом стала одна випадкова розмова.

Кіт де Ваал згадує, що прийшла на якусь зустріч і сиділа в очікуванні, коли її запросять. Поруч перебував її колега, з яким вони заговорили, а далі — помітив, як жінка позіхає від утоми та безсоння. На це випадковий співрозмовник порадив їй почати читати.

Кіт де Ваал вважає, що любов до читання слід прищеплювати від найменшого віку

"Я казала на це, що не люблю книги та не мала звички читати. Він дам мені список із 10 книжок. Я ніколи не лікувала безсоння, але знайшла новий світ", — зізнається письменниця.

Протягом наступних років вона стала активною читачкою, а потім наважилася написати свій текст. Однак, як вона зізнається, отримала десятки відмов і пройшла роки вдосконалення своєї майстерності, аж допоки 2016 року не вийшов її роман "Мене звати Леон" — історія 9-річного хлопчика змішаної раси, який опинився свідком подій у Бірмінгемі 1981 року.

Сама пані де Ваал каже, що найважливіший урок її успіху — простий. Вона каже, що досі залишається пристрасною прихильницею читання у всіх його формах, включаючи аудіокниги.

Кім де Ваал зі своїм крайнім бестселером "Найкраще з усього" Фото: Facebook

"Якщо є важливий урок життя, то це пиши те, що тобі справді важливо. Я досі вважаю, що знайшла світ читання. Це врятувало мені життя", — сказала вона.

Після свого міжнародного успіху та низки премій, письменниця Кіт де Ваал започаткувала премію для молодих письменників. Нині відома письменниця вже видала низку романів і проводить майстер-класи, зустрічі з читачами та спілкується щодо важливості книжок у житті.

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