Сбережения и инвестиции: 5 практических советов для тех, кто собирает коллекцию произведений искусства

За последние 10 лет в коллекционировании среди поклонников искусства изменились приоритеты, однако в целом в этой гонке за шедеврами всегда будут побеждать люди с более высоким достатком. Эксперты отмечают, что к созданию собственной коллекции произведений искусства могут присоединиться все желающие, если учтут несколько важных параметров.

Эксперты отмечают, что мир искусства — это "наименее прозрачный рынок", а значительная часть "инсайдерской информации" используется исключительно для завышения цены на аукционах. Поэтому будущим коллекционерам следует учесть ряд особенностей при формировании собственной коллекции, пишет издание CNBC.

Преподаватель экономики искусства в Йельском университете Магнус Реш отмечает, что сам рынок искусства не является инвестиционно привлекательным для мелких игроков. Он добавляет, что новичкам будет сложно получить финансовую прибыль при ограниченном бюджете.

Молодым коллекционерам практически невозможно сразу добиться успеха без связей, денег и авторитета Фото: Shutterstock

Его мнение поддерживает профессор экономики Чикагского университета Кенис Прендергаст, которая также руководит коллекцией современного искусства Чикагской школы бизнеса. Она отмечает, что многие коллекционеры пытаются понять, "кто станет звездой, и ключевыми посредниками здесь являются галереи", которые благодаря активному обмену между собой поднимают цены на произведения искусства.

Видео дня

В то же время возникает логичный вопрос: если новичкам и энтузиастам не удается пробиться на этот рынок с ограниченным бюджетом, то как же тогда воплотить свою мечту?

Мечтая о собственной коллекции: практические советы

СМИ опросило экспертов по продаже произведений искусства, аукционистов, обозревателей и специалистов в области искусства. На основе их советов и заявлений можно составить следующий план действий:

Покупать то, что нравится. Эксперты советуют не гнаться за известными именами, поэтому следует посещать выставки и формировать свой вкус. Большинство произведений не гарантируют финансовой прибыли, поэтому здесь важен личный интерес коллекционера; Исследовать и изучать. Специалисты советуют изучить историю художников, историю выставок и продаж, а также спрос на работы. Следует также научиться видеть, как первичный рынок (где произведения продают сами художники и галереи) противостоит вторичному (где продажи осуществляют крупные коллекционеры и аукционные дома); Не зацикливаться на одном виде искусства. Коллекция новых владельцев, как говорят эксперты, должна быть диверсифицированной, поэтому помимо живописи следует обратить внимание на авторские принты, эстампы, фотографии, эскизы, репринты и т. д. Также следует обратить внимание на художников, которые уже имеют репутацию и признание, но не перешли в категорию "дорогих художников". Учесть расходы. Начинающие коллекционеры должны учесть все расходы — комиссию аукционных площадок, доставку, страхование, оформление и хранение. Поэтому обязательно нужно составить бюджет, фиксировать поступления и не поддаваться панике из-за того, что можно упустить выгодное произведение; Оценка подлинности и происхождения. Всегда следует запрашивать историю продаж, документы-экспертизы о подлинности и состоянии произведения. При онлайн-покупках и предложениях с быстрым заработком эксперты советуют не торопиться, ведь существует большой риск мошенничества.

В целом специалисты советуют собирать коллекцию чего угодно — книг, фотографий, принтов, марок, видеоигр, лимитированных коллекций и авторских серий продукции. Со временем такие работы растут в цене по мере роста авторитета и узнаваемости художников, поэтому важно играть "на долгую дистанцию" и получать удовольствие от этого процесса, резюмируют специалисты.

Ранее Фокус сообщал, что коллекционер вещей знаменитых убийц рассказал о самых популярных "экспонатах". Обладатель крупнейшей в мире коллекции вещей серийных убийц Дэвид Адамович рассказал, какие предметы сейчас пользуются спросом.

Впоследствии стало известно, как карточки Pokémon принесли целое состояние 12-летнему мальчику из Японии. Он очень выгодно продал в Париже свою коллекцию карточек за сумму около 100 тысяч евро.