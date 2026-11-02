Зберегти та інвестувати: п'ять практичних порад для тих, хто збирає власну колекцію мистецтва

Колекціонування за останні 10 років змінило свої акценти серед фанатів мистецтва, однак загалом у цій гонці за шедеврами завжди перемагатимуть люди з більшими статками. Експерти говорять, що до створення власної колекції мистецтв можуть долучитися всі охочі, якщо врахують кілька важливих параметрів.

Фахівці кажуть, що мистецький світ — це "найменш прозорий ринок", а значна "інсайдерська інформація" використовується з винятковою метою накрутки ціни на торгах. Тому для майбутніх колекціонерів слід врахувати низку особливостей для збору власної колекції, пише видання CNBC.

Викладач економіки мистецтва в Єльському університеті Магнус Реш вказує, що сам ринок мистецтв не є інвестиційно привабливим для малих гравців. Він додає, що початківцям важко буде отримати фінансовий прибуток при обмеженому бюджеті.

Молодим колекціонерам практично неможливо одразу пробитися без зв'язків, грошей і авторитету Фото: Shutterstock

Його думку підтримує професорка економіки Чиказького університету Кеніс Прендергаст, яка також керує сучасною колекцією мистецтва Школи бізнесу Чикаго. Вона відзначає, що багато колекціонерів намагаються зрозуміти, "хто стане зіркою, і ключовими посередниками тут є галереї", які завдяки активному обміні між собою підіймають ціни на твори мистецтва.

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Водночас виникає логічне питання — якщо початківцям і ентузіастам не пробитися на цей ринок з обмеженим бюджетом, то як тоді втілити мрію?

У мріях про власну колекцію: практичні поради

ЗМІ опитало експертів з продажу мистецтва, аукціонерів, оглядачів і мистецьких фахівців. На основі їх порад і заяв можна скласти наступний план дій:

Купувати те, що подобається. Експерти радять не гнатися на відомими іменами, тому слід відвідувати виставки, сформувати свій смак. Більшість роботів не гарантують фінансового прибутку, тому тут грає роль персональний інтерес колекціонера/колекціонерки; Досліджувати та вивчати. Фахівці радять вивчити історію митців, історію виставок і продажів, а також попит на роботи. Слід також навчитися бачити, як первинний ринок (де твори продають самі митці та галереї) протидіє вторинному (де продажі здійснюють великі колекціонери та аукційні будинки); Не фіксуватися на одному виді мистецтва. Колекція нових власників, як кажуть експерти, має бути диверсифікована, тому крім живопису слід звернути увагу на авторські принти, естампи, фотографії, ескізи, репринти тощо. Також слід врахувати на митців, які вже мають репутацію і визнання, але не перейшли в категорію "дорогих митців". Врахувати витрати. Колекціонери-початківці мають врахувати всі видатки — комісія аукційних майданчиків, доставку, страхування, оформлення та зберігання. Тому обов'язково мати бюджет, фіксувати надходження та не піддаватися паніці втратити вигідний твір; Оцінка автентичності та походження. Завжди слід запитувати історію продажів, документи-експертизи про автентичність та стан роботи. При онлайн-купівлі та пропозиціях зі швидким заробітком експерти радять не поспішати, адже є великий ризик шахрайства.

Загалом фахівці радять збирати колекцію будь-чого — книжки, фотографії, принти, марки, відеоігри, лімітовані колекції та авторські серії продукцій. З часом такі роботи набирають в ціні в мірі зростання авторитету та впізнаваності митців, а тому — важливо грати "на довгу дистанцію" та отримувати насолоду від цього процесу, резюмують фахівці.

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