"Печальные заблудшие души": Тайка Вайтити раскритиковал критиков после неудачной премьеры фильма "Клара и Солнце"

Новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити отреагировал на упреки критиков, считающих премьерную неделю показа фильма "Клара и Солнце" провалом. Он добавил, что снимает кино не для критиков.

По словам новозеландца, в своей работе он уделяет внимание мнению зрителей и их оценкам. Об этом режиссёр написал в своём Instagram.

"Я почти 15 лет не читал ни одного отзыва, касающегося меня или моих одноклассников. Но я прислушиваюсь к людям", — отметил новозеландец.

Тайка Вайтити резко ответил критикам по поводу работы над экранизацией романа "Клара и Солнце" Фото: скриншот

Вайтити добавляет, что просит в Хэллоуин вспомнить о "тех печальных потерянных душах, которые не смогли осуществить свою мечту стать художниками". Он отмечает, что именно такая категория людей и стала критиками, напомнив, что ранее ещё одна его работа подверглась шквалу критики.

"Это те же самые люди, которые также ненавидели „Кролика Джоджо“. Поэтому это не имеет значения. [Критики] оторваны от реальности. Устарели. В мусорный бак", — написал режиссёр.

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Премьера фильма "Клара и Солнце": что говорят кассовые сборы и зрители

Портал Box Office Mojo сообщает, что за первые выходные (23–25 октября) общие кассовые сборы составили чуть более 800 тыс. долларов. По оценкам экспертов, бюджет самой экранизации романа лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигро "Клара и Солнце" превысил 44 млн долларов.

Критики издания The Guardian, посмотревшие фильм, поставили ему 1 балл из 5. Невысокие оценки и отзывы также зафиксированы на портале Rotten Tomatoes — там рейтинг одобрения составляет 28%.

Между тем оценка зрителей резко отличается от мнения критиков и киноэкспертов. Общий рейтинг работы Вайтити составляет 74 % на основе отзывов более 100 человек, которые посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями.

Профиль фильма на портале Rotten Tomatoes показывает значительный разрыв в оценках между критиками и зрителями Фото: Rotten Tomatoes

В настоящее время фильм идет в прокате в кинотеатрах США и Великобритании. По предварительным оценкам, с момента премьеры картина успела собрать в англоязычном прокате в общей сложности более 1,2 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал о том, чем отличается новая экранизация "Street Fighter" 2026 года. Поклонники известной франшизы от Capcom более тепло приняли новую работу, однако и здесь не обошлось без упреков со стороны обозревателей и киноманов.

Впоследствии стало известно, что Вайтити рассказал, снимет ли он фильм по мотивам "Звёздных войн". Он заявил, что не сможет снять картину по мотивам вселенной космической саги, поскольку проект с 2020 года находится в замороженном состоянии.